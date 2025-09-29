Lật tẩy âm mưu, thủ đoạn chia rẽ Đảng với nhân dân trước thềm Đại hội XIV của Đảng

Mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân là nền tảng tạo nên sức mạnh dân tộc, giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua, tổ chức các hoạt động hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV, các thế lực thù địch tìm cách chia rẽ Đảng với nhân dân bằng những âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm.

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chia rẽ Đảng với nhân dân

Chiêu trò chia rẽ Đảng với nhân dân không phải là điều mới mẻ mà được các thế lực thù địch, phản động dùng đi dùng lại nhiều lần với nhiều cách thức khác nhau. Trong giai đoạn chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo rằng “một đảng lãnh đạo là thiếu dân chủ”, kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam “từ bỏ vai trò lãnh đạo”!

Không dừng lại đó, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị lợi dụng một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có hành vi tham nhũng, tiêu cực để quy chụp, cho rằng đó là “bản chất của Đảng”, gán ghép những cáo buộc vô căn cứ như “độc đoán”, “xa rời dân”, hay “chỉ quan tâm lợi ích nhóm”.

Ảnh minh họa

Chúng xuyên tạc mục đích lãnh đạo của Đảng, cho rằng Đảng “vì cá nhân chứ không vì dân”; đưa ra luận điệu phủ nhận các thành tựu đạt được, thổi phồng những tồn tại, hạn chế để quy do Đảng lãnh đạo nên đất nước bị tụt hậu, không phát triển, nhân dân không có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc...

Các thế lực thù địch còn kích động tư tưởng cực đoan, hô hào “lật đổ chế độ”, “giải tán Đảng” như một cách “cứu nước, cứu dân”. Chiêu trò chia rẽ Đảng với nhân dân còn được tiến hành thông qua việc bóp méo lịch sử, xuyên tạc các sự kiện, bịa đặt về lãnh tụ, anh hùng dân tộc. Chúng cố tình làm phai nhạt truyền thống, phủ nhận công lao của Đảng trong lãnh đạo nhân dân giành độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước.

Trên không gian mạng, các thế lực xấu triệt để khai thác những vụ việc tiêu cực, thổi phồng, cắt ghép, bóp méo thông tin để tạo cảm giác rằng “niềm tin của nhân dân vào Đảng đã suy giảm”, rằng “Đảng không còn chính danh lãnh đạo”, “dân đã mất niềm tin”! Nhiều chiến dịch tung tin giả, tin xấu độc được chúng thiết kế công phu, có hệ thống, đánh vào tâm lý người dân, nhất là giới trẻ để gieo rắc sự hoài nghi.

Bên cạnh đó, chúng còn khai thác triệt để các khái niệm về dân chủ, nhân quyền, về “đa nguyên, đa đảng” để so sánh, quy chụp rằng mô hình lãnh đạo của Đảng Cộng sản là lỗi thời, cản trở phát triển, đi ngược lại lợi ích của nhân dân nên “không cần phải tổ chức đại hội Đảng”.

Những luận điệu này được ngụy biện dưới chiêu bài “hợp lòng dân”, “hợp bối cảnh” song thực chất nhằm phá hoại niềm tin của nhân dân vào Đảng, các lý lẽ đưa ra là sự ngụy biện. Thủ đoạn nguy hiểm ở chỗ chúng không công kích trực diện mà thường đội lốt “góp ý xây dựng”, “phản biện xã hội”, “tiếng nói nhân dân”, tổ chức kiểu toạ đàm, hội luận, hội thảo... khiến một bộ phận quần chúng thiếu thông tin dễ bị cả tin, lôi kéo.

Trong thời gian qua, chúng liên tục tung ra các “danh sách nhân sự”, tung tin “phe phái đấu đá, triệt hạ”, gieo rắc tâm lý hoài nghi, ngờ vực trong quần chúng về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác nhân sự. Mục tiêu từ việc chống phá đại hội, chúng hòng phá vỡ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, gây mất ổn định chính trị, tạo ra “khoảng trống niềm tin” để từ đó thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, hướng lái đất nước đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Ngăn chặn, vô hiệu hóa các chiêu trò chống phá

Nhìn thẳng vào thực tế, chúng ta thấy trong quá trình lãnh đạo, quản lý đất nước, bên cạnh những thành tựu to lớn, xuyên suốt thì vẫn còn những tồn tại, hạn chế, những thách thức đặt ra như vấn nạn tham nhũng, quan liêu, xa dân, một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các thế lực thù địch lợi dụng những tồn tại này để khai thác, thổi phồng, làm méo mó bản chất.

Do đó, để đấu tranh với chiêu trò chia rẽ Đảng với nhân dân, điều quan trọng hàng đầu là Đảng phải kiên quyết, kiên trì xây dựng, chỉnh đốn, làm trong sạch đội ngũ, củng cố niềm tin nhân dân bằng những hành động mạnh mẽ. Chỉ có xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, bằng việc đưa ra những chính sách thiết thực, kịp thời giải quyết thấu đáo nguyện vọng của nhân dân thì mới tạo nền tảng vững chắc tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, đẩy lùi các âm mưu, hành động chống phá của kẻ xấu.

Thực tiễn những năm qua cho thấy, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Những vụ án lớn được đưa ra ánh sáng, những cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ cấp cao sai phạm bị xử lý nghiêm minh, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước. Chính điều đó đã củng cố niềm tin của nhân dân, chứng minh rằng Đảng không dung túng, bao che cho bất cứ ai vi phạm, rằng Đảng đặt lợi ích quốc gia, lợi ích nhân dân lên trên hết. Đây là minh chứng rõ ràng, thuyết phục để bác bỏ luận điệu xuyên tạc, chứng minh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, đủ quyết tâm để tự đổi mới, tự chỉnh đốn.

Bên cạnh đó, đấu tranh với chiêu trò chia rẽ Đảng với nhân dân còn phải gắn với việc tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Thông qua tuyên truyền để người dân hiểu rõ bản chất cách mạng, khoa học của Đảng, hiểu rằng những hạn chế, khuyết điểm chỉ là biểu hiện cục bộ, không thể đánh đồng với bản chất. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Không gian mạng hiện nay là môi trường phức tạp, nơi các thế lực xấu giở đủ chiêu trò hòng hạ bệ uy tín, thanh danh của Đảng cũng như chia rẽ Đảng với nhân dân. Vì vậy, đấu tranh với những luận điệu sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết. Cần phát triển mạnh mẽ các lực lượng chuyên trách, kịp thời phát hiện, bóc gỡ, phản bác các thông tin xấu độc.

Tiếp tục xây dựng và mở rộng đội ngũ cộng tác viên có bản lĩnh, có năng lực, nghiệp vụ đưa tin, viết bài, bình luận. Phát huy vai trò các lực lượng nòng cốt, đội ngũ cán bộ tuyên giáo, các chuyên gia, cơ sở đào tạo chuyên ngành trong đẩy lùi các luận điệu sai trái, thù địch. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu, trang bị kiến thức, kỹ năng để cán bộ, đảng viên chống “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, bảo vệ Đảng từ sớm, từ xa.

Nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh phản bác với luận cứ khoa học, tính thuyết phục cao, nhất là chỉ rõ tính chính danh, khẳng định tầm vóc, vai trò vĩ đại của Đảng ta trong tiến trình cách mạng và trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch chia rẽ giữa Đảng với nhân dân.

Tạo lập hệ thống các trang mạng xã hội có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực để đẩy lùi cái tiêu cực”. Đồng thời, phải chủ động tạo ra những dòng chảy thông tin tích cực, chính xác, thuyết phục để định hướng dư luận. Truyền thông chính thống phải kịp thời, minh bạch, nhanh nhạy, không để khoảng trống thông tin cho kẻ xấu lợi dụng để phá hoại.

Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi công dân phải là một “chiến sĩ thông tin”, có khả năng phân biệt đúng - sai, tích cực ngăn chặn tin giả, tin xấu độc. Kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh trực tiếp và gián tiếp; giữa xây và chống, trong đó lấy xây là chính; chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan báo chí để đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn chia rẽ Đảng với nhân dân.

Nhìn tổng thể, đấu tranh với chiêu trò chia rẽ Đảng với nhân dân không chỉ là phản bác về mặt lý luận mà quan trọng hơn là chứng minh bằng thực tiễn sinh động Đảng và nhân dân luôn đồng hành, gắn bó mật thiết. Thực tiễn đổi mới gần bốn thập kỷ qua, Việt Nam từ một nước nghèo nàn, lạc hậu đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, kinh tế tăng trưởng ổn định, vị thế quốc tế ngày càng nâng cao. Thành tựu đó không thể có được nếu không có sự lãnh đạo của Đảng, cũng không thể có được nếu nhân dân không đồng lòng ủng hộ và vững tin theo Đảng. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc.

Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân luôn là cội nguồn sức mạnh, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Đấu tranh với chiêu trò chia rẽ Đảng với nhân dân là cuộc đấu tranh lâu dài, bền bỉ, đòi hỏi kiên trì, bản lĩnh và trí tuệ với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Chỉ khi mối quan hệ này được củng cố và phát triển mới có thể vô hiệu hóa mọi mưu đồ chia rẽ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, đưa đất nước vươn mình vào kỷ nguyên mới.

Nguồn cand.com.vn