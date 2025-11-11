Lấy ý kiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đối với dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Sáng 11/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến tư vấn, hiến kế, đề xuất của đại biểu, đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học đối với dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị của Dự thảo Báo cáo Chính trị, cho rằng Dự thảo các văn kiện được biên soạn công phu, ngắn gọn, có tính khái quát cao, phản ánh toàn diện những vấn đề lớn của đất nước.

Các ý kiến tập trung vào 3 dự thảo trọng tâm gồm: Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011- 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về các lĩnh vực chuyên môn như: Phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện ba đột phá chiến lược: Thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực; thúc đẩy tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhiều ý kiến đề xuất cơ chế, chính sách để xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hoàn thiện thể chế KH&CN. Bên cạnh đó, đại biểu còn góp ý về các giải pháp phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam, chấn hưng đạo đức xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực tự chủ, tự cường quốc gia.

Việc lấy ý kiến đóng góp giúp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có thêm thông tin, cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để xây dựng báo cáo tổng hợp, gửi đến cấp có thẩm quyền của tỉnh để nghiên cứu, xem xét, qua đó góp phần cùng cả hệ thống chính trị hoàn thiện Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Anh Thơ