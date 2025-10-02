Lấy ý kiến vào dự án Luật Quản lý thuế và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi

Sáng 2/10, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề, lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Mạnh - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Bích Ngọc - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu kết luận hội nghị.

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) gồm 9 chương, 53 điều, có một số điểm sửa đổi, bổ sung và điểm mới như: Nội dung quản lý thuế bao gồm toàn bộ các khâu như luật hiện hành và bổ sung quản lý thuế đối với các giao dịch xuyên biên giới, kinh tế số, thương mại điện tử, tài sản số và loại hình, giao dịch kinh tế mới phát sinh. Bổ sung quy định về đăng ký thuế của tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã nhằm bảo đảm mọi người nộp thuế được định danh và quản lý ngay từ khi phát sinh nghĩa vụ thuế; bổ sung quy định mã số thuế cá nhân gắn với số định danh cá nhân để tăng liên thông dữ liệu; gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp đặc biệt; sửa đổi quy định về thời hạn khai bổ sung...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn đóng góp ý kiến về 2 dự thảo luật sửa đổi.

Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) gồm 4 chương, 30 điều, trong đó sửa đổi, hoàn thiện một số nội dung về: Thu nhập chịu thuế và cách tính thuế đối với từng loại thu nhập; bổ sung nội dung quy định về thu nhập từ kinh doanh; biểu thuế lũy tiến từng phần quy định 5 bậc thuế thay vì 7 bậc thuế như hiện nay...

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh phát biểu tại hội nghị.

Góp ý vào 2 dự thảo luật, các đại biểu đều thống nhất sự cần thiết sửa đổi luật nhằm đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn và phù hợp với yêu cầu cải cách thuế. Đối với dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), các ý kiến đề xuất xây dựng cơ chế tính linh hoạt trong xử lý khoản chậm nộp thuế để điều chỉnh mức tính tiền chậm nộp phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ; quy định rõ hơn chế độ ưu tiên đối với người nộp thuế...

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Đối với dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), các đại biểu đề nghị tính toán, điều chỉnh biên độ, khoảng cách các mức thu nhập trong từng bậc thuế; nghiên cứu mở rộng một số khoản khấu trừ bổ sung đặc biệt vào giảm trừ gia cảnh, ví dụ như lãi suất vay hoặc thuê nhà (đối với người phải vay tại tổ chức tín dụng để mua nhà ở lần đầu hoặc thuê nhà khi chưa có nhà ở); nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh để phù hợp với thực tế.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu đánh giá cao những ý kiến đóng góp của đại biểu đối với các dự thảo luật. Các ý kiến sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp chuyển đến cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét và có ý kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Nguyễn Huế