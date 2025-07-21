Lễ Cầu siêu Anh hùng liệt sĩ năm 2025

Hướng tới Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025) , chiều 21/7, tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ tỉnh Phú Thọ, khu đồi Cá Chuối, xã Hy Cương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ phối hợp với Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức Lễ Cầu siêu Anh hùng Liệt sĩ năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng các đại biểu dâng hương tại Lễ Cầu siêu Anh hùng liệt sĩ năm 2025.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Phú Thọ; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo Nhân dân và đông đảo tăng ni, phật tử.

Các đại biểu tham dự Lễ Cầu siêu Anh hùng liệt sĩ năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ cùng các đại biểu, tăng ni, phật tử đã thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa, phóng sinh, cầu siêu tưởng niệm, tri ân anh linh các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường, dâng trọn đời mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ phóng sinh.

Lễ cầu siêu tri ân các Anh hùng liệt sĩ được tổ chức theo nghi thức truyền thống, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nan. Đây là Đại lễ cầu siêu quy mô lớn để cầu nguyện anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu sinh tịnh độ. Qua đó, cũng là dịp để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, lòng biết ơn trước công lao của các thế hệ đi trước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Quốc Đại