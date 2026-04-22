Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ năm Bính Ngọ 2026

Sáng 22/4 (tức mùng 6/3 năm Bính Ngọ), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh thành kính tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Các đại biểu dự lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy: Bùi Huy Vĩnh, Nguyễn Mạnh Sơn; đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hoa tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ.

Tại Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ trên đỉnh núi Ốc Sơn, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đại biểu thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công đức của Tổ Mẫu Âu Cơ - người mẹ huyền thoại đã sinh ra nguồn gốc của cộng đồng người Việt.

Các đại biểu dâng lễ vật tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ.

Cầu mong Tổ Mẫu phù hộ cho quốc thái, dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn, đất nước hòa bình, Nhân dân ấm no, hạnh phúc; tỉnh Phú Thọ cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước luôn giữ vững ổn định về chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Phú Thọ nguyện một lòng đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông; nguyện đem tâm sức và trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng mang trong mình dòng máu Tiên Rồng.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.

Tương truyền, Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân kết duyên với tiên nữ Âu Cơ, hạ sinh bọc trăm trứng, sau nở thành trăm người con trai. Về sau, để mở mang bờ cõi, xây dựng quốc gia hưng thịnh, Lạc Long Quân đã đưa 50 người con xuôi về vùng biển, Âu Cơ cùng 49 người con lên núi để khai hoang bờ cõi. Còn người con trưởng ở lại làm Vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đặt quốc hiệu là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu (nay là xã Hy Cương - tỉnh Phú Thọ).

Lê Hoàng


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Khu Di tích lịch sử Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Thường trực HĐND Đoàn ĐBQH Dâng hương tưởng niệm HĐND tỉnh tỉnh Phú Thọ Ban thường vụ tỉnh ủy Nhân dân cộng đồng người Việt
Khai mạc Hội chợ Hùng Vương năm 2026

Khai mạc Hội chợ Hùng Vương năm 2026
2026-04-22 21:01:00

baophutho.vn Tối 22/4, tại Quảng trường Hùng Vương, Sở Công Thương tổ chức khai mạc Hội chợ Hùng Vương năm 2026. Đây là một trong những sự kiện quan trọng...

