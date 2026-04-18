Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đền thờ Nguyễn Hãng

Ngày 18/4, UBND xã Xuân Lũng phối hợp với dòng họ Nguyễn Mả Nội tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đền thờ Nguyễn Hãng và ra mắt Quỹ Khuyến học - Khuyến tài danh nhân văn học Nguyễn Hãng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đền thờ Nguyễn Hãng.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Kim Anh - nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đền thờ Nguyễn Hãng là nơi thờ danh nhân văn học Nguyễn Hãng - một người con ưu tú của dòng họ Nguyễn Mả Nội, quê hương Xuân Lũng. Ông là một trí thức Nho học tiêu biểu của thế kỷ XV - XVI, nổi tiếng với học vấn uyên thâm, nhân cách thanh cao, sống cuộc đời ẩn dật nhưng giàu khí tiết.

Sau khi qua đời, ông được triều đại Lê Trung Hưng truy tặng danh hiệu “Thảo Mao dật sĩ” và ban đất thờ tự tại quê hương. Con cháu dòng họ cùng bà con Nhân dân đã lập đền thờ ông và đặt tên là “Dật sĩ từ”.

Từ năm 2024, Hội đồng dòng họ cùng toàn thể con cháu đã chung tay góp sức trùng tu, tôn tạo toàn bộ khu nhà thờ và lăng mộ theo kiến trúc hoa văn truyền thống thời Lê Trung Hưng. Việc đền thờ Nguyễn Hãng được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Xuân Lũng, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng đối với những giá trị lịch sử, văn hóa mà di tích lưu giữ. Qua đó, góp phần thể hiện tấm lòng tri ân công đức tiền nhân và giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử quê hương.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đã trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đền thờ Nguyễn Hãng cho chính quyền địa phương và đại diện dòng họ Nguyễn Mả Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương khẳng định: Đền thờ Nguyễn Hãng với những giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục tiêu biểu đã trở thành di sản chung của quê hương Phú Thọ.

Đây không chỉ là niềm tự hào của dòng họ Nguyễn Mả Nội và xã Xuân Lũng, mà còn góp phần làm phong phú thêm hành trình về nguồn của du khách trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, thể hiện tấm lòng tri ân công đức đối với tiền nhân và truyền thống văn hiến của vùng Đất Tổ.

Đồng chí đề nghị địa phương tăng cường quản lý, bảo tồn di tích; kiện toàn Ban quản lý; giữ gìn nguyên trạng không gian đền thờ, phát huy giá trị như một “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống.

Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, quảng bá giá trị tư tưởng, nhân cách của cụ Nguyễn Hãng; xây dựng định hướng kết nối di tích với Khu di tích Đền Hùng và các điểm lân cận, hình thành chuỗi du lịch văn hóa đặc sắc của tỉnh.

Lãnh đạo UBND xã Xuân Lũng trao quyết định thành lập Quỹ Khuyến học - khuyến tài danh nhân văn học Nguyễn Hãng.

Nhân dịp này, dòng họ Nguyễn Mả Nội đã ra mắt Quỹ Khuyến học - Khuyến tài danh nhân văn học Nguyễn Hãng. Ngay sau buổi ra mắt, quỹ đã tiếp nhận trên 20 lượt ủng hộ với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

