Ngày 29/11 (tức 10/10 âm lịch), Ban quản lý đền Tiên, phường Thanh Miếu tổ chức Lễ giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu hoàng hậu Hồng Đăng Ngàn- người được đức vua Kinh Dương Vương phong “Vị cung chính khổn” tức hoàng hậu nước Xích Quỷ - Nhà nước đầu tiên của nước Việt Nam ngày nay.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ và đông đảo Nhân dân dâng hương tưởng niệm Thủy Tổ Quốc Mẫu
Bà là người có công sinh thành và dưỡng dục Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và là bà nội của Vua Hùng. Sau khi Thủy Tổ Quốc Mẫu quy hóa, vua Lạc Long Quân đã tuân thừa ý chỉ vua cha mai táng ngọc thể của bà tại Tiên Cát cung và cho xây lăng, đền để phụng thờ giọi là Tiên Cát lăng.
Đội trống hội Thăng Long đến từ tỉnh Bắc Ninh tham dự lễ hội
Lễ giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu được tổ chức vào ngày 10/10 âm lịch hằng năm nhằm thể hiện lòng thành kính, tri ân công đức Tổ tiên, biết ơn các thế hệ tiền nhân trong buổi đầu dựng nước, khẳng định sự tự tôn dân tộc, truyền thống đùm bọc, đoàn kết, “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của đồng bào cả nước nói chung và Nhân dân Đất Tổ nói riêng .
Một số hình ảnh tại Lễ Giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu
Tại buổi lễ, nhân dân Tiên Cát đã rước kiệu, dâng hương hoa, lễ vật để tỏ lòng thành kính trước Mẫu. Các hoạt động tế lễ được diễn ra trong không khí nghiêm trang, an toàn, tiết kiệm. Phần hội là những tiết mục văn nghệ, trống hội, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự.
Thúy Hằng
