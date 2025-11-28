Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tiếp nhận tài liệu của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Đức Hải

Sáng 28/11, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức Lễ tiếp nhận tài liệu của nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Vũ Đức Hải.

Quang cảnh lễ tiếp nhận.

NSNA Vũ Đức Hải sinh ngày 15/5/1957 tại thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ. Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề nhiếp ảnh, NSNA Vũ Đức Hải được đào tạo tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và tham gia công tác từ năm 1982 - 2017 với nhiều vị trí như: Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cũ; Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (Bộ VH,TT&DL). Sau khi nghỉ chế độ, ông tiếp tục tham gia hoạt động, hiện là Ủy viên Ban Kiểm tra, Hội NSNA Việt Nam; hội viên Liên đoàn Nhiếp ảnh thế giới...

NSNA Vũ Đức Hải tặng ảnh cho Trung tâm Lưu trữ quốc gia III và nhận Kỷ lục “Người được nhiều giải thưởng triển lãm ảnh thế giới nhất”.

Trong suốt quá trình công tác và sau khi nghỉ chế độ, NSNA Vũ Đức Hải luôn nỗ lực và theo đuổi nghệ thuật nhiếp ảnh, cho ra mắt những tác phẩm đẹp, khoảnh khắc trân quý của cuộc sống, đóng góp nhiều ảnh mang tính nghệ thuật, thời sự và tư liệu lịch sử.

Trong các tác phẩm gửi ra nước ngoài dự thi, ông mong muốn giới thiệu phong cảnh và các điểm du lịch của Việt Nam, điển hình như các tác phẩm: “Lễ rước rồng”, “Mùa lúa chín”, “Gùi lúa”... Đồng thời mong muốn gửi thông điệp về sự nguy hiểm của chất độc hóa học trong chiến tranh, thể hiện qua các tác phẩm: “Bón cháo cho nạn nhân chất độc dioxin”, “Chăm sóc bệnh nhân chất độc dioxin”, “Tắm cho nạn nhân chất độc màu da cam”... Nghệ sĩ còn tổ chức các triển lãm ảnh, biên tập và xuất bản 2 tập sách ảnh “Vĩnh Phúc quê hương đất Mẫu”, “Việt Nam đất nước tôi” với hơn 700 tác phẩm ảnh. Đây là kho tư liệu quý ghi lại cuộc sống con người Việt Nam từ năm 1980 đến nay.

40 năm hoạt động trong lĩnh vực ảnh báo chí và nghệ thuật, NSNA Vũ Đức Hải đã giành nhiều giải thưởng, được phong tước hiệu của nhiều nước và tổ chức nhiếp ảnh trên thế giới. Từ tháng 9/2021 - 3/2023, ông đã tham dự 368 cuộc thi ảnh quốc tế tại hơn 70 quốc gia thuộc 5 châu lục với 6.354 tác phẩm được triển lãm, đạt 1.128 giải thưởng, trong đó có 290 huy chương Vàng, 90 huy chương Bạc, 150 huy chương Đồng và 598 giải thưởng khác. NSNA Vũ Đức Hải đã xác lập Kỷ lục Việt Nam “Người được nhiều giải thưởng triển lãm ảnh thế giới nhất”.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III trao chứng nhận và cảm ơn NSNA Vũ Đức Hải.

Thời gian tới, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III sẽ hoàn thành việc chỉnh lý, sắp xếp khoa học những tài liệu này nhằm phát huy giá trị, phục vụ nhu cầu tìm hiểu, học tập và sáng tạo của công chúng, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần yêu nước, bản sắc dân tộc.

Ngọc Lam