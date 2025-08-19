Lễ khánh thành dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh

Sáng 19/8, tại khu vực Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh - công trình trọng điểm tiêu biểu và là biểu tượng của người dân vùng đất Tổ Hùng Vương.

Đồng chí Bùi Minh Châu và đồng chí Bùi Văn Quang cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà văn hóa Nghệ thuật tỉnh

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh

Dự lễ khánh thành có các đồng chí: Bùi Minh Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh; Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Hải- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Huyền- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Dương Hoàng Hương- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Huy Ngọc- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự buổi lễ

Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh là công trình trọng điểm trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật của tỉnh, được khởi công xây dựng từ tháng 4/2022, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. Sau hơn ba năm thi công khẩn trương, công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại buổi lễ

Công trình có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh lên tới gần 426 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng gần 18.000 m2, trong đó diện tích xây dựng công trình (bao gồm cả sân khấu ngoài trời) khoảng 5.000 m2. Quy mô công trình gồm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm, 1 tầng mái, với tổng chiều cao gần 35 mét, sức chứa khoảng 1.000 chỗ ngồi. Công trình được thiết kế theo phong cách tân cổ điển hiện đại, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc đương đại và các yếu tố truyền thống đặc trưng của vùng Đất Tổ. Mặt đứng công trình trang trí nhiều họa tiết, hoa văn lấy cảm hứng từ văn hóa thời Hùng Vương, tạo điểm nhấn mỹ thuật độc đáo. Nội thất bên trong được đầu tư hiện đại, đồng bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng, cách âm, điều hòa, phòng cháy chữa cháy và các phòng chức năng phục vụ biểu diễn, tổ chức sự kiện quy mô lớn.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương báo cáo công tác đầu tư xây dựng Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đơn vị Chủ đầu tư); sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành liên quan; sự quyết tâm của các đơn vị tư vấn, nhà thầu đã khắc phục khó khăn, làm việc không kể ngày đêm để công trình hoàn thành tiến độ, đảm bảo chất lượng và mỹ thuật. Đồng chí khẳng định: Công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh được xây dựng với mục đích hình thành một trung tâm hoạt động văn hóa quy mô, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật ngày càng cao của Nhân dân. Công trình không chỉ tạo một điểm nhấn kiến trúc hiện đại, hài hòa với Quảng trường Hùng Vương lịch sử, mà còn là một không gian văn hóa xứng tầm, đáp ứng sự mong đợi của biết bao thế hệ cán bộ và Nhân dân trong tỉnh. Đây không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị lớn của tỉnh, mà còn là địa chỉ giáo dục truyền thống, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của vùng Đất Tổ. Công trình mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh đối với lĩnh vực văn hóa – một trong ba trụ cột phát triển bền vững.

Các đại biểu theo dõi trực tuyến chương trình của Trung ương

Chương trình nghệ thuật chào mừng

Đồng chí cũng nhấn mạnh: Công trình được chọn là địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu đơn vị Chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thành toàn bộ công trình, đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ cho sự kiện chính trị quan trọng nhất của tỉnh trong năm 2025. Ngay sau khi hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, lập hồ sơ đề nghị phê duyệt quyết toán công trình đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đồng thời nghiên cứu và tham mưu xây dựng Đề án, Quy chế quản lý, khai thác, vận hành Nhà Văn hóa nghệ thuật một cách chuyên nghiệp, hiệu quả; hướng tới mục tiêu đưa nơi đây trở thành một trung tâm tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ quốc gia và quốc tế; một sân khấu đẳng cấp dành cho các hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa ngày càng cao của Nhân dân; một điểm đến văn hóa - du lịch không thể thiếu trong hành trình về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Quang cảnh Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh

Lê Thương- Phương Thanh