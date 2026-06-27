Lễ mít tinh và Giải chạy phong trào hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) và Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, ngày 27/6, Bộ Công an đã phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh và Giải chạy phong trào với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”.

Tới dự phát động chương trình có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Dự chương trình tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự lễ phát động giải chạy phong trào với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy” tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Chương trình mở đầu với nghi lễ Chào cờ kết nối từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Thủ đô Hà Nội đến 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu trên cả nước. Tại Phú Thọ, điểm cầu cấp tỉnh được tổ chức tại Công an tỉnh và kết nối trực tuyến đến 148 xã, phường với sự tham gia của khoảng 15.000 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động và Nhân dân.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống ma túy; đồng thời tri ân những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm đấu tranh trên mặt trận đầy khó khăn, hiểm nguy này.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay xây dựng xã, phường không ma túy; tích cực tham gia tuyên truyền, phát hiện, tố giác tội phạm, hỗ trợ người nghiện cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Đồng chí nhấn mạnh, lễ mít tinh và giải chạy là hoạt động trọng điểm hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, kiểm soát ma túy ngay từ cơ sở.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng các đại biểu tham gia giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”.

Giải chạy có khoảng 15.000 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động và Nhân dân trong toàn tỉnh tham gia.

Ngay sau lễ phát động, giải chạy phong trào với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy” được tổ chức đồng loạt tại các điểm cầu trên cả nước. Mỗi bước chạy không chỉ lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe mà còn thể hiện quyết tâm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không có ma túy; qua đó tiếp tục lan tỏa thông điệp “Mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực trong phòng, chống ma túy” đến toàn xã hội.

Duy Thành - Ngọc Nguyên - Tạ Thanh