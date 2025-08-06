Lĩnh án 9 năm tù vì biển thủ số tiền hơn 400 triệu đồng

Ngày 5/8, TAND tỉnh Phú Thọ (cơ sở 3) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1995, trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hoá) về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Tùng là nhân viên thị trường của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI - doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, có trụ sở tại số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Công ty ADI tổ chức hoạt động kinh doanh thông qua hệ thống giám đốc vùng và các nhân viên thị trường, được phân công phụ trách từng khu vực cụ thể. Nhân viên thị trường được giao quyền sử dụng ứng dụng nội bộ để quản lý mã khách hàng, đặt hàng, thu tiền, nhận hàng trả lại...

Bị cáo Nguyễn Văn Tùng tại phiên toà.

Trong quá trình làm việc tại Công ty ADI, từ tháng 3/2022 đến tháng 4/2024, Nguyễn Văn Tùng đã hiểu rõ quy trình, chức năng và nhiệm vụ được giao. Đồng thời, lợi dụng quyền truy cập vào hệ thống ứng dụng và thông tin khách hàng do Công ty quản lý, Tùng đã nhiều lần tạo lập đơn hàng, lấy hàng hóa từ công ty rồi tự ý mang đi bán cho các cửa hàng bên ngoài để lấy tiền tiêu xài cá nhân, mà không nộp lại tiền hàng theo quy định.

Không chỉ vậy, khi khách hàng trả lại hàng hóa cho Công ty qua Tùng, đối tượng cũng không hoàn trả đầy đủ mà tiếp tục chiếm giữ, mang đi tiêu thụ trái phép. Tổng số tiền Tùng chiếm đoạt của Công ty là 402.813.434 đồng.

Kết quả điều tra xác định, Tùng đã 5 lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, mỗi lần đều có giá trị trên 2 triệu đồng. Dù chưa từng bị xử lý hình sự nhưng các hành vi này thuộc trường hợp phạm tội từ hai lần trở lên, đủ yếu tố cấu thành tội “Tham ô tài sản”.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã xem xét toàn diện các tình tiết vụ án, thái độ khai báo thành khẩn, nhân thân và hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo. Trên cơ sở đó, TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tùng 9 năm tù giam về tội “Tham ô tài sản”.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo buộc phải bồi thường cho Công ty ADI toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, sau khi trừ đi phần thiệt hại đã được Tùng chủ động khắc phục trước đó.

Mạnh Hùng