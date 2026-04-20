Loại cây được coi là “vàng xanh”, mang lại ấm no cho người dân vùng cao Trung Sơn

Thời điểm này đang vào vụ thu hoạch vỏ cây quế, loài cây dược liệu đã hàng chục năm nay được ví như “vàng xanh” mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ dân ở xã vùng cao Trung Sơn.

Đồng chí Trần Anh Hào - Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Sơn thông tin: Toàn xã có đến 76% diện tích rừng bao phủ và thổ nhưỡng rất hợp cho cây quế sinh trưởng, phát triển nên sau nhiều năm tập trung mở rộng diện tích, hiện Trung Sơn đã có đến 2.500ha quế. Cây quế từ việc khẳng định tiềm năng và mang lại giá trị kinh tế nên đã được trồng ở 100% các khu dân cư của Trung Sơn, trở thành cây chủ lực xóa đói, giảm nghèo và làm giầu của nhiều hộ dân tộc Dao, Mường, Mông... trên địa bàn

Với nhiều hộ dân, mùa thu hoạch quế được xem là “mùa ấm no”, mang lại nguồn thu nhập ổn định và cơ hội vươn lên làm giàu. Nhiều gia đình có diện tích trồng quế lớn đã thoát nghèo, từng bước khẳng định vị thế kinh tế tại địa phương. Tiêu biểu như ông Đinh Văn Dụng (khu Đâng) với 20ha, ông Hà Văn Nghị (khu Sặt) với 15ha, ông Đinh Văn Thuyết (khu Dùng) với 7ha. Ông Đinh Tiến Thắng (khu Ngọt) cho biết, gia đình hiện có 10ha quế, trong đó nhiều diện tích đã bước vào chu kỳ khai thác. Sau khi thu hoạch, ông tiếp tục mở rộng diện tích trồng quế, tập trung phát triển loại cây này trên diện tích rừng của gia đình nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế lâu dài.

Với giá giao động khoảng 20 ngàn/1kg vỏ tươi, nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ vụ quế năm nay. Đồng chí Trần Anh Hào - Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Sơn thông tin: Giá quế năm nay ổn định chứ không theo quy luật “được mùa mất giá” nên các hộ dân yên tâm khai thác để bán cho thương lái.

Vỏ quế sau khi được khai thác trên đồi, rừng... sẽ được các hộ tập kết để chờ thương lái về thu mua. Chất lượng cây quế Trung Sơn nổi tiếng, nên nhiều năm nay thương lái tận Hà Nội, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh... đã tấp nập tìm về thu mua.

Một năm, quế có 2 vụ khai thác chính. Vụ một từ tháng 2 đến tháng 5 và vụ 2 từ tháng 9 đến tháng 12. Hiện, tổng diện tích quế đang vào chu kỳ khai thác của toàn xã là 1.500ha. Mặc dù cây quế có mặt ở 15/15 khu dân cư toàn xã, nhưng hiện khu Dùng vẫn là “vựa quế” của xã với trên 300ha.

Phấn khởi trước vụ quế được mùa, giá cả ổn định, đến nay xã Trung Sơn đã khai thác hàng trăm tấn vỏ quế. Sản phẩm thu hoạch đến đâu được thương lái thu mua hết đến đó, tạo đầu ra thuận lợi cho người dân. Nguồn thu từ quế giúp bà con có thêm điều kiện tái đầu tư sản xuất, tập trung chăm sóc, dưỡng cây ở những diện tích còn non, tỉa thưa đối với diện tích chưa đến chu kỳ khai thác, đồng thời chủ động mua giống, phân bón để mở rộng quy mô trồng quế, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Xác định cây quế là cây chủ lực để thoát nghèo và làm giầu cho các hộ dân, Trung Sơn đã đặt kế hoạch phấn đấu đến năm 2030 tăng diện tích quế toàn xã lên 3.000ha.

"Địa phương có chủ trương khuyến khích người dân nhân rộng diện tích cây quế và xác định đây là loại cây chủ lực trong phát triển kinh tế rừng và làm giầu từ quế, nên cấp ủy, chính quyền sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất về vốn, giống, kỹ thuật, đất đai... cho người dân có thêm cơ hội phát triển diện tích quế hiện có, phấn đấu Trung Sơn sẽ là “thủ phủ” của cây quế và là điển hình thoát nghèo từ loại cây dược liệu quý này" - đồng chí Bí thư xã Trung Sơn Đinh Hải Nam nhấn mạnh về tương lai của cây quế địa phương với phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

