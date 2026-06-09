Lợi ích khi ăn protein vào bữa sáng

Bữa sáng giàu protein giúp cung cấp năng lượng, tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và duy trì khối lượng cơ bắp.

Cung cấp năng lượng

Theo Eating Well, protein là thành phần quan trọng cấu tạo nên mọi tế bào trong cơ thể. Nhu cầu protein hằng ngày phụ thuộc vào cân nặng, độ tuổi, tình trạng sức khỏe và mức độ hoạt động thể chất. Người trưởng thành khỏe mạnh thường cần tối thiểu khoảng 0,8 g protein/kg cân nặng mỗi ngày, trong khi nhu cầu có thể cao hơn ở người vận động nhiều hoặc người lớn tuổi.

Bổ sung quá nhiều protein trong thời gian dài có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể, đặc biệt ở những người có bệnh lý gan hoặc thận từ trước. Tình trạng này cũng có thể gây ra một số vấn đề tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu.

Tinh bột cung cấp năng lượng nhanh chóng cho cơ thể, trong khi protein được tiêu hóa chậm hơn nên tạo cảm giác no lâu. Nhờ đó, bữa sáng giàu protein giúp hạn chế cảm giác đói giữa buổi, giảm ăn vặt trước bữa trưa và hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn tiêu thụ trong ngày.

Hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu

Khi được kết hợp với các thực phẩm khác trong bữa ăn, protein có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, từ đó giúp hạn chế đường huyết tăng đột ngột sau ăn. Điều này góp phần duy trì năng lượng ổn định và hỗ trợ cơ thể điều hòa insulin hiệu quả hơn.

Kiểm soát tốt đường huyết sau bữa ăn giúp giảm nguy cơ tổn thương mạch máu và thần kinh theo thời gian, đồng thời góp phần phòng ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường.

Trứng giàu protein tốt cho sức khỏe. Ảnh: Anh Chi

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Theo WebMD, protein có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách giúp ổn định đường huyết, huyết áp và cholesterol. Tăng huyết áp thường được gọi là “kẻ giết người thầm lặng” do có thể tiến triển âm thầm và làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ, sa sút trí tuệ, suy thận.

Các nguồn protein nạc như cá béo, ức gà và các loại đậu cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu nhưng ít chất béo bão hòa, góp phần giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bảo vệ tim mạch.

Xây dựng và phục hồi cơ bắp

Khi tập luyện, các sợi cơ xuất hiện những tổn thương nhỏ. Protein cung cấp axit amin giúp sửa chữa và phục hồi các tổn thương này, nhờ đó cơ bắp phát triển khỏe mạnh hơn. Nếu tập thể dục vào buổi sáng, bữa sáng giàu protein có thể bổ sung năng lượng và thúc đẩy quá trình phục hồi cơ bắp, theo Healthline.

Quá trình chuyển hóa protein đòi hỏi nhiều nước hơn so với tinh bột hoặc chất béo. Bổ sung nhiều protein mà thiếu nước có thể gây mất nước cho cơ thể. Những người mắc bệnh gout, gan, thận cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng lượng protein.

Theo vnexpress.net