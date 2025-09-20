Lời nguyền dân chủ

Trong muôn loài độc dược, có lẽ “bả dân chủ” là nguy hiểm hơn cả. Dính phải nó, không chỉ một người, một làng mà cả quốc gia, dân tộc đang thanh bình, hưng thịnh bỗng chốc suy vong, chìm trong khói lửa chiến tranh, loạn lạc. Vậy mà đáng buồn thay, vẫn có những kẻ mê muội nghe theo những lời đường mật hão huyền, ảo tưởng về một thiên đường không có thật để trở thành tội đồ dân tộc, thỏa mãn mưu đồ chính trị đen tối của những kẻ lòng lang dạ sói, lấy chiến tranh, chết chóc, thảm họa diệt vong của các quốc gia hòng trục lợi bất chính...

Mấy ngày gần đây, dư luận thế giới tập trung sự chú ý và bày tỏ thái độ quan ngại sâu sắc với cuộc biểu tình đẫm máu diễn ra tại Nepal - một quốc gia nhỏ bé với khoảng 30 triệu người nằm ẩn mình giữa các dãy núi hùng vĩ của dãy Himalaya. Nepal không chỉ nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn với một nền văn hóa phong phú và đa dạng, phản ánh sự giao thoa của nhiều nền tảng lịch sử và tôn giáo. Từ những thành phố nhộn nhịp như Kathmandu đến các vùng núi hẻo lánh, người dân Nepal giữ gìn các phong tục tập quán truyền thống, tạo nên một bức tranh sống động về sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Đất nước này là nơi hội tụ của những sắc thái văn hóa độc đáo, với các lễ hội truyền thống, trang phục đa dạng, và một nền ẩm thực phong phú, làm nổi bật sự đa dạng và tinh thần hiếu khách của người Nepal.

Luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

Vậy nhưng tất cả cuộc sống thanh bình này đang bị đảo lộn, quang cảnh đổ nát, hỗn loạn bao phủ thủ đô Kathmandu do cuộc “biểu tình Gen Z” - khái niệm dành cho nhóm sinh từ năm 1997 đến năm 2012 phản đối chính phủ. Bắt đầu bùng phát từ 8/9, những người trẻ tuổi mô tả cuộc biểu tình của họ là nhằm chống lại lệnh cấm mạng xã hội và tình trạng tham nhũng của chính phủ. Cuộc biểu tình ôn hòa bên ngoài tòa nhà Quốc hội đã trở nên đẫm máu khi cảnh sát nổ súng vào những người biểu tình dám phá vỡ rào chắn.

Hôm thứ Ba, ngày 9/9, hỗn loạn đã lan rộng ở Kathmandu, đồng thời nhấn chìm nhiều thành phố lớn khác. 51 người đã thiệt mạng và hơn 1.300 người bị thương do các cuộc biểu tình. Dưới sức ép, ngày 9/9, Thủ tướng K.P. Sharma Oli đã từ chức. Lệnh cấm các nền tảng mạng xã hội cũng đã được dỡ bỏ. Ngày 12/9, Văn phòng Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel thông báo việc bổ nhiệm cựu chánh án Tòa án tối cao Sushila Karki làm Thủ tướng để lãnh đạo quá trình chuyển giao quyền lực ở nước này sau làn sóng biểu tình đẫm máu... Mọi chuyện có vẻ lắng dịu nhưng rõ ràng sóng ngầm với những bất trắc khó lường vẫn đang chờ đợi Nepal trong một tương lai u ám, bất ổn và những tổn thất không chỉ về kinh tế sẽ là gánh nặng sẽ rất lâu nữa mới có thể khắc phục triệt để...

Khói bốc lên từ tòa nhà Quốc hội sau khi bị đốt cháy trong cuộc biểu tình ở thủ đô Kathmandu - Nepal, ngày 9/9. Ảnh: AP

Những năm cuối thế kỷ XX, trên thế giới bắt đầu xuất hiện thuật ngữ “Cách mạng màu” và nó được bàn tán, chú ý nhiều từ đầu thế kỷ XXI đến nay với nhiều quốc gia không may mắc phải và đều có kết cục giống nhau là khủng hoảng, chết chóc, bất ổn chính trị và bất ổn đời sống kéo dài. “Cách mạng màu” (Tiếng Anh là colour revolution) hay còn gọi là “Cách mạng đường phố”, là thuật ngữ chỉ các cuộc bạo loạn phi vũ trang, bạo lực chính trị có tính chất nhằm lật đổ chính quyền nhà nước đương nhiệm, gây ra khủng hoảng chính trị, đồng thời lập ra bộ máy cầm quyền mới của lực lượng đối lập được Mỹ và phương Tây hậu thuẫn.

Theo truyền thông phương Tây, “Cách mạng màu” được miêu tả rất hấp dẫn, tạo ra một nhà nước, chính phủ mới tốt đẹp hơn, một xã hội văn minh hơn; người dân có quyền đòi hỏi trách nhiệm dân chủ và yêu sách đối với việc quản lý của chính quyền... Tuy nhiên, trong thực tế “Cách mạng màu” chỉ mang tính mị dân, người dân không có quyền lợi gì, thậm chí rơi vào bất ổn, khủng hoảng chính trị kéo dài, mẫu thuẫn giai tầng và dân tộc sâu sắc, kinh tế chậm phát triển, đói nghèo, thương vong gia tăng, hỗn loạn.

Rất nhiều những minh chứng về “Cách mạng màu” ở các nước, vùng lãnh thổ như: Philippin (năm 1983), Tiệp Khắc (năm 1989), Nam Tư (năm 2000), Grudia (năm 2003), Cưrơgưxtan (năm 2005), Libăng (năm 2005), Iran (năm 2009), Tuynidi (năm 2010), Ai Cập (năm 2011), Maidan (2014), Hồng Kông (năm 2014) và ở khu vực Trung Đông - Bắc Phi: Lybia, Xyri, Angiêri, Yêmen, Marốc, Gioócđani, Arậpxêút, Ôman, Irắc... Gần đây, là những diễn biến chính trị phức tạp tại Thái Lan, Campuchia, Mianma, Inđônêxia, Vênêxuêla...

Trong lúc tình hình Nepal đang rối ren, hỗn loạn, trên các trang fanpage của tổ chức khủng bố Việt Tân và bè lũ chống phá, phản động ở hải ngoại đăng tải dày đặc các nội dung kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại niềm tin của người dân Việt Nam với Đảng, Chính phủ. Bản chất tráo trở, tâm địa độc ác, mưu đồ đen tối của chúng thêm một lần nữa được phơi bày ra ánh sáng với những “Lời kêu gọi”, “Hiệu triệu”, cổ vũ người Việt Nam học theo Nepal bất chấp hậu quả...

Tất nhiên, mưu hèn độc địa của chúng không bao giờ có thể thành công ở Việt Nam. Trước hết, dân tộc Việt đã trải qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước với biết bao cuộc chiến tranh vệ quốc đẫm máu và nước mắt, hơn ai hết, người Việt Nam rất thấm thía cái giá của độc lập, hòa bình, ổn định để phát triển. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành đúng đắn, quyết liệt, trách nhiệm của Chính phủ cộng hưởng cùng tinh thần đoàn kết một lòng, niềm tin son sắt của người dân, Việt Nam đang vươn mình phát triển với tiềm lực và vị thế ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, bảo đảm. Thế hệ trẻ được khuyến khích phát huy sức sáng tạo, tri thức và tinh thần trách nhiệm xã hội trong nhiều lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lao động sản xuất, tham gia hoạt động cộng đồng. Tiếng nói của thanh niên ngày càng được lắng nghe thông qua các diễn đàn chính thức, qua tổ chức Đoàn - Hội, qua các kênh góp ý xây dựng chính sách. Đó là những con đường lành mạnh, văn minh và hiệu quả.

Bài học từ các quốc gia dính phải “Lời nguyền”, “bả” dân chủ cũng như bản chất gian manh, hiểm ác của bè lũ phản động, chống phá đã quá đủ để mỗi người dân Việt Nam thêm cảnh giác, tỉnh táo trước mỗi âm mưu chính trị đen tối được bao bọc, che giấu bởi những lời ve vãn đường mật, viễn cảnh viển vông. Ở bất cứ thời đợi nào, thể chế nào cũng vậy, xây dựng, kiến tạo luôn khó hơn phá hoại. Ổn định chính trị - xã hội là nền tảng quan trọng để phát triển bền vững. Biểu tình cực đoan chỉ tạo ra đổ nát, tang thương còn phát triển bền vững cần đến trí tuệ, đoàn kết và tinh thần trách nhiệm. Thêm một lần nữa, Nepal cho chúng ta bài học xương máu nằm lòng về kinh nghiệm gìn giữ độc lập, hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Hà Phương