Thông báo

Lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện thẩm định giá vật tư, vật liệu thu hồi từ phá dỡ một số hạng mục công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Liễn Sơn

Căn cứ Quyết định số 1710/QĐ- UBND ngày 11/11/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Liễn Sơn.

Ban Quản lý dự án Khu vực Vĩnh Phúc thông báo lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện thẩm định giá vật tư, vật liệu thu hồi từ phá dỡ một số hạng mục công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Liễn Sơn với nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Ban Quản lý dự án Khu vực Vĩnh Phúc.

1.2. Địa chỉ: Số 38 - 40, đường Nguyễn Trãi, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

2. Tên tài sản thẩm định giá:

Vật tư, vật liệu thu hồi từ phá dỡ một số hạng mục công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Liễn Sơn theo Quyết định số 1710/QĐ- UBND ngày 11/11/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Liễn Sơn.

3. Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực của hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024, Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 31/07/2024 của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

- Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ chuẩn mực theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín,...

- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá,...)

- Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

4. Hồ sơ gồm có:

STT Tiêu chí bắt buộc Yêu cầu 1 Hồ sơ pháp lý: Danh sách các Doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá năm 2025. Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Có bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành nghề,...). 2 Cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc thẩm định giá tài sản. 3 Thời gian hoạt động (kinh nghiệm) Có đủ 03 năm kinh nghiệm trở lên (Tính theo ngày/tháng của năm) 4 Năng lực, kinh nghiệm Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm khi thực hiện. 5 Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định) Đơn vị có giá dịch vụ, chi phí thẩm định giá tài sản thấp nhất được 10điểm, các đơn vị xếp thứ tự lần lượt được 05 điểm, 0 điểm.

5. Thời gian, hình thức, địa điểm nộp hồ sơ đề xuất tham gia thẩm định giá tài sản:

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 17/6/2026 đến ngày 19/6/2026 (Trong giờ làm việc theo quy định).

5.2. Hình thức nộp hồ sơ:

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức, đơn vị đăng ký tham gia thẩm định giá tài sản và căn cước công dân.

- Nộp hồ sơ theo đường bưu điện: Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ ngày 19/6/2026.

(Ban Quản lý dự án Khu vực Vĩnh Phúc không hoàn trả hồ sơ đã nộp)

5.3. Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Phòng Quản lý dự án 1 - Ban Quản lý dự án Khu vực Vĩnh Phúc, địa chỉ: Số 38 - 40, đường Nguyễn Trãi, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

(Liên hệ: Đ/c Trần Mạnh Hùng - Phòng Quản lý dự án 1 - SĐT: 0983.624.460)

Trường hợp tổ chức, đơn vị thực hiện thẩm định giá tài sản được lựa chọn không đến làm thủ tục ký kết hợp đồng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Ban Quản lý dự án Khu vực Vĩnh Phúc ban hành Quyết định kết quả lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện thẩm định giá tài sản thì xem như từ chối ký kết hợp đồng. Ban Quản lý dự án Khu vực Vĩnh Phúc có quyền liên hệ và ký kết hợp đồng với tổ chức, đơn vị thực hiện thẩm định giá tài sản có các tiêu chí phù hợp tiếp theo.

Ban Quản lý dự án Khu vực Vĩnh Phúc thông báo để các tổ chức, đơn vị đủ điều kiện thực hiện thẩm định giá tài sản được biết và đăng ký.

Thong_bao_lua_chon_don_vi_tham_dinh_gia.pdf