Luật Long Phan PMT: Đối tác pháp lý tin cậy bảo vệ quyền lợi của bạn

Trong môi trường kinh doanh và xã hội không ngừng biến đổi, việc chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp là yếu-tố-sống-còn đối với mọi cá nhân và tổ chức. Một quyết định sai lầm, một điều khoản hợp đồng thiếu chặt chẽ hay một tranh chấp không được xử lý kịp thời đều có thể dẫn đến những rủi ro pháp lý và tổn thất tài chính đáng kể.

Thấu hiểu điều đó, Luật Long Phan PMT mang đến các dịch vụ luật sư toàn diện, trở thành điểm tựa vững chắc giúp Quý khách hàng vững bước trên con đường phát triển.

Với uy tín đã được khẳng định qua các giải thưởng danh giá như "Dịch Vụ Tư Vấn Luật Xuất Sắc" (2022, 2023)và “Sản phẩm và Dịch vụ Chất lượng Quốc gia 2025”, chúng tôi cam kết đặt quyền lợi của khách hàng làm trung tâm, cung cấp các giải pháp pháp lý hiệu quả, minh bạch và tối ưu nhất.

Dịch vụ luật sư chất lượng, uy tín

Các lĩnh vực dịch vụ pháp lý chuyên sâu

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý đa dạng, từ tư vấn chiến lược, soạn thảo văn bản pháp lý đến đại diện tranh tụng tại tòa án và trọng tài thương mại.

1. Pháp lý doanh nghiệp toàn diện: Đồng hành cùng doanh nghiệp từ những bước đầu tiên đến quá trình vận hành và phát triển bền vững. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

- Tư vấn thành lập, tái cấu trúc và giải thể doanh nghiệp.

- Soạn thảo và đàm phán hợp đồng: Chuyên môn hóa trong các loại hợp đồng kinh doanh, lao động, mua bán - sáp nhập (M&A), đảm bảo mọi thỏa thuận đều chặt chẽ và an toàn.

- Quản trị rủi ro và tư vấn pháp luật thường xuyên: Giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, xin giấy phép con và giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Bảo hộ sở hữu trí tuệ: Đăng ký và bảo vệ thương hiệu, bản quyền, sáng chế.

2. Bảo vệ quyền lợi cá nhân & tài sản: Chúng tôi bảo vệ tài sản và quyền lợi chính đáng cho khách hàng cá nhân trong các lĩnh vực quan trọng của đời sống:

- Luật sư nhà đất & thừa kế: Giải quyết triệt để các tranh chấp đất đai, lấn chiếm, bồi thường; hỗ trợ thủ tục hành chính về đất đai. Tư vấn lập di chúc và phân chia di sản minh bạch, đúng pháp luật.

- Luật sư hôn nhân gia đình: Tư vấn và đại diện giải quyết các vấn đề ly hôn, phân chia tài sản chung, giành quyền nuôi con một cách văn minh và hiệu quả.

- Luật sư dân sự & lao động: Bảo vệ người lao động và người sử dụng lao động trong các tranh chấp về hợp đồng, tiền lương. Đại diện giải quyết các tranh chấp dân sự khác.

3. Đại diện tranh tụng chuyên nghiệp: Khi tranh chấp là không thể tránh khỏi, đội ngũ luật sư dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đứng ra bảo vệ bạn:

- Luật sư hình sự: Bào chữa cho bị can, bị cáo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại trong các vụ án hình sự.

- Luật sư hành chính: Đại diện khách hàng khiếu nại, khởi kiện các quyết định và hành vi hành chính trái pháp luật.

- Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại: Một phương thức hiệu quả, nhanh chóng và bảo mật cho các tranh chấp kinh doanh.

Các lĩnh vực dịch vụ pháp lý tại Luật Long Phan PMT

Quy trình làm việc minh bạch & chi phí hợp lý

Luật Long Phan PMT xây dựng quy trình làm việc chuyên nghiệp qua 3 bước, đảm bảo khách hàng luôn nắm rõ tiến độ vụ việc:

Tiếp nhận & lắng nghe: Chúng tôi tiếp nhận yêu cầu qua đa kênh (trực tiếp, online) để thấu hiểu vấn đề của bạn.

Phân tích & tư vấn: Luật sư chuyên môn sẽ phân tích hồ sơ, đưa ra giải pháp pháp lý tối ưu và chiến lược hành động cụ thể.

Đại diện & thực thi: Chúng tôi sẽ soạn thảo văn bản, đại diện cho bạn làm việc với các bên liên quan, tại tòa án hoặc cơ quan nhà nước để đạt được kết quả tốt nhất.

Về chi phí, chúng tôi cam kết sự minh bạch và hợp lý. Để khách hàng có cái nhìn tổng quan ban đầu, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu với chi phí 1.000.000 đồng/giờ. Đặc biệt, khoản phí này sẽ được khấu trừ vào tổng chi phí dịch vụ nếu Quý khách hàng quyết định ký hợp đồng pháp lý.

Chi phi công khai, minh bạch

Tại sao chọn Luật Long Phan PMT?

- Uy tín & kinh nghiệm: Đội ngũ luật sư giỏi chuyên môn, tận tâm và luôn tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

- Linh hoạt & tiện lợi: Cung cấp dịch vụ tư vấn trực tuyến qua video call, Google Meeting, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

- Cam kết chất lượng: Quyền lợi của khách hàng là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Chúng tôi không đặt nặng chi phí mà tập trung vào việc xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật.

Đừng để những rắc rối pháp lý cản trở sự phát triển của bạn. Hãy để Luật Long Phan PMT trở thành người đồng hành đáng tin cậy.

Liên hệ ngay để được hỗ trợ kịp thời:

- Hotline 24/7: 1900 636 387

- Email: pmt@luatlongphan.vn

- Zalo: 0939 846 973

- Trụ sở chính: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM.