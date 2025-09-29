Lực lượng Công an các địa phương tập trung hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Đêm 28 rạng sáng ngày 29/9, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn tỉnh có mưa to, gió lớn, giông lốc gây thiệt hại nhiều mặt về người và tài sản tại các địa phương trong tỉnh. Một số xã, phường khu vực Hoà Bình (cũ) xuất hiện một số điểm sạt lở, ngập úng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Công an xã Cao Phong phối hợp các lực lượng dùng bao đất ngăn dòng nước

Thực hiện Công điện số 05 ngày 28/9/2025 của UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó với bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét; Công văn số 3248 ngày 27/9/2025 của Công an tỉnh Phú Thọ về việc sẵn sàng ứng phó với bão số 10 và Công văn số 325/UBND ngày 28/9/2025 về việc tập trung ứng phó với bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét; các địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng cao nhất.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, hiện nay trên địa bàn các xã, phường đang xảy ra mưa rất to. Một số khu vực ngầm tràn nước lên rất nhanh, dòng chảy xiết gây nguy hiểm. Tình hình sạt lở khu vực chân đồi nguy cơ cao gây mất an toàn cho người và tài sản.

Theo đó, Công an các xã, phường đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, duy trì quân số thường trực tại hiện trường, tổ chức hướng dẫn Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm ANTT và phòng, chống mưa bão; hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân chằng chống nhà cửa, hàng quán, dọn dẹp cây đổ, vận chuyển đồ dùng, vật dụng sinh hoạt, tài sản đến nơi an toàn, tích cực phòng, chống đuối nước, tai nạn bất ngờ do ảnh hưởng của bão.

Công an xã Cao Phong hỗ trợ di dời người dân khu vực nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

Để kịp thời xây dựng các phương án ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn về người và tài sản của Nhân dân trên địa bàn. Công an các xã, phường tổ chức ứng trực 100% quân số, triển khai các tổ công tác xuống địa bàn các xóm, khu dân cư nắm chắc tình hình mưa bão. Khẩn trương phối hợp với các Tiểu ban phòng chống thiên tai của UBND xã, phường, Tổ ANTT ở cơ sở triển khai các phòng, chống bão với phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, “5 chủ động”.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 10 gây ra, Công an các xã, phường khuyến cáo người dân:

Thường xuyên theo dõi sát thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo và diễn biến của cơn bão để chủ động phòng, tránh, di dời người và tài sản khi có yêu cầu, nhất là những khu vực trũng thấp, chân đồi,...

Tuyệt đối không lưu thông qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, đi qua ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông hoặc khu vực đang ngập sâu, nước chảy xiết. Lực lượng Công an xã yêu cầu nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, không chủ quan, lơ là và nghiêm túc chấp hành các khuyến cáo chỉ đạo của cấp chính quyền nhằm đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của bản thân và cộng đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh của Lực lượng Công an các xã, phường trong công tác phòng, chống Bão số 10 trên địa bàn:

Sạt lở đất đá trên địa bàn xã Tân Mai do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài

Lực lượng Công an xã Tân Mai hỗ trợ di dời tài sản cho người dân

Công an xã Tân Mai hỗ trợ di dời người dân khu vực sạt lở đến nới an toàn

Do mưa lớn, trên địa bàn xã Thung Nai có nhiều điểm sạt lở, Công an xã cắm biển cảnh báo và phân công lực lượng trực hướng dẫn các phương tiện giao thông qua lại

Do mưa lớn liên tục, trên địa bàn xã Đà Bắc, sạt lở đất đá và nước xói mòn gây hư hại nghiêm trọng đường giao thông

Tại khu vực nước ngầm dâng cao, Công an xã Đà Bắc phân công lực lượng cắm cảnh báo và thường trực không cho người và phương tiện qua lại nơi nguy hiểm

Xã Pà Cò ảnh hưởng mưa lớn, đá lăn xuống đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông qua lại

Lực lượng Công an xã Pà Cò vận chuyển cây đổ gây cản trở giao thông

Công an phường Hoà Bình hỗ trợ di dời tài sản cho người dân

Công an phường Hoà Bình hỗ trợ các gia đình bị ngập do mưa lớn kéo dài

Công an xã Bao La cùng người dân chống lũ

Công an xã Bao La phối hợp với chính quyền địa phương và người dân đắp đê bao ngăn dòng nước lũ

Đinh Thắng