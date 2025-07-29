Lương Sơn không còn nhà tạm, nhà dột nát

Huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình cũ và xã Lương Sơn hiện nay là điểm sáng trong phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát. Xã đã về đích sớm kế hoạch xóa toàn bộ nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn. Song hơn cả là niềm tin của đồng bào vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể địa phương, rằng không ai bị bỏ lại phía sau. Những ngôi nhà mới thắp lên hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn với những người từng phải sống tạm bợ.

Xóa nhà tạm, xây niềm tin

Những ngày mưa bão cuối tháng 7, gia đình bà Nguyễn Thị Xuân không còn nơm nớp nỗi lo sập nhà. Căn nhà cấp 4 cũ lún nền, nứt tường, rêu mốc, thấm nước, trần nguy cơ đổ sập đã được thay bằng ngôi nhà mới vững chãi, rộng 65m2, tổng trị giá 170 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng, quỹ cấp xã 5 triệu đồng, họ hàng giúp đỡ 30 triệu đồng và các doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ tiền, vật liệu, ngày công trị giá 75 triệu đồng.

“Nhà xuống cấp nghiêm trọng, ăn không đủ, tôi chẳng dám mơ xây nhà mới. Giờ giấc mơ an cư đã thành hiện thực, tôi xúc động và biết ơn. Có nhà, tôi yên tâm chăm 2 cháu học hành” - bà Xuân chia sẻ.

Anh Hoàng Văn Hoàn đã có ngôi nhà mới khang trang, mở ra hy vọng về tương lai tươi sáng hơn.

Cũng trong diện hỗ trợ xoá nhà tạm, anh Hoàng Văn Hoàn, sinh năm 1997 mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bị tai nạn lao động giảm 70% sức khoẻ, anh lầm lũi sống đơn côi trong căn nhà cấp 4, tấm lợp cũ nát nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Nhận được hỗ trợ từ chương trình xoá nhà tạm, cuộc đời anh như bước sang “trang mới”. Ngôi nhà cấp 4 kiên cố, thoáng rộng không chỉ giúp anh ổn định chỗ ở, mà còn mở ra hy vọng về một tổ ấm hạnh phúc trong tương lai.

Có những nơi từng được gọi là “nhà”, nhưng đồng bào trong đó lại bất an mỗi khi trời nổi giông bão. Hàng chục hoàn cảnh nghèo, neo đơn, gia đình có con mắc bệnh thần kinh... từng mơ đến nơi an cư. Giờ đây, giấc mơ đó đã thành hiện thực chỉ trong thời gian ngắn, từ đợt thi đua cao điểm “450 ngày đêm hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo”. Những căn nhà được xây không chỉ bằng gạch, mà bằng cả tấm lòng thấu hiểu, sẻ chia, ấm áp tình người của các cấp và cộng đồng.

Không ai bị bỏ lại phía sau

Xã Lương Sơn được thành lập từ hợp nhất thị trấn Lương Sơn, các xã Hòa Sơn, Lâm Sơn, Tân Vinh, Nhuận Trạch và 5 xóm của xã Cao Sơn. Là vùng lõi của huyện Lương Sơn cũ, địa bàn không có quá nhiều nhà tạm, nhà dột nát. Tuy nhiên lại có những trường hợp được cho là “nghèo bền vững”, vì hoàn cảnh éo le, neo đơn, sức khoẻ yếu... Nếu không nhận được sự giúp đỡ kịp thời, họ cũng sẽ là những người yếu thế, bị “bỏ lại phía sau”. Cấp uỷ, chính quyền đã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo xoá nhà tạm, nhà dột nát và phân công trách nhiệm cụ thể. Riêng địa bàn Hoà Sơn, Nhuận Trạch không thành lập vì không còn nhà tạm, nhưng cũng tham gia hỗ trợ.

Hộ nghèo xã Lương Sơn nhận hỗ trợ xoá nhà tạm.

Quy trình xoá nhà tạm, nhà dột nát được thực hiện công khai, minh bạch nhưng khẩn trương để đồng bào sớm được ở trong ngôi nhà mới. Trong quá trình thực hiện gặp những khó khăn như: Mức hỗ trợ chỉ 60 triệu đồng, trong khi nguồn lực của gia đình không có, hộ neo đơn không có sức lao động, chờ được tuổi...

Bám sát cơ sở, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã phối hợp UBND, các đơn vị liên quan và gia đình lập phương án xây dựng, dự toán kinh phí, dự kiến huy động các nguồn lực. Khi thực hiện chủ động phối hợp với cán bộ khu dân cư theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ, kết quả. Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh để huy động nguồn lực, đặc biệt là sự chung tay của doanh nghiệp và cộng đồng.

Vì vậy, chỉ trong một năm, xã Lương Sơn đã xoá xong 14 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, trong đó xây mới 9, sửa chữa 5. Tất cả đều đảm bảo tiêu chuẩn "3 cứng” của Bộ Xây dựng - nền cứng, tường cứng, mái cứng. Mỗi ngôi nhà diện tích trung bình từ 50 - 65m2, trị giá từ 120 - 170 triệu đồng. Có ngôi nhà trên 100m2, có căn chỉ 30m2 dành cho người neo đơn. Dù giá trị và diện tích khác nhau nhưng đều chung một điểm là giúp người nghèo an cư, vững tin vào sự quan tâm, sẻ chia và tình người ấm áp.

Nhân dân và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã ủng hộ tiền, vật liệu, ngày công để góp sức cùng huyện Lương Sơn cũ về đích sớm kế hoạch xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo. 125 nhà tạm đã được xoá, tổng trị giá hơn 5,5 tỷ đồng; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân đã ủng hộ hơn 3,7 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lương Sơn Đinh Thị Thúy Hòa cho biết: Xã thực hiện lồng ghép nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới gắn với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 0,44%. Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I vừa diễn ra đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Do đó, xã quan tâm duy tu, bảo dưỡng nhà ở đã được xây dựng để sử dụng lâu dài và hỗ trợ sinh kế, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cẩm Lệ