Lương Sơn tập trung phát triển đô thị công nghiệp - dịch vụ hiện đại

Tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, sở hữu những lợi thế riêng có, xã Lương Sơn đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành hạt nhân phát triển vùng kinh tế động lực, hướng tới mục tiêu xây dựng một đô thị công nghiệp - dịch vụ hiện đại, xanh và đáng sống.

Việc thành lập xã Lương Sơn trên cơ sở sáp nhập thị trấn Lương Sơn và các xã Hòa Sơn, Lâm Sơn, Nhuận Trạch, Tân Vinh cùng 5 xóm thuộc xã Cao Sơn là bước đi mang tính chiến lược. Địa bàn mới sở hữu diện tích rộng, dân số đông, tiềm năng phong phú, tạo thuận lợi cho quy hoạch, quản lý và thu hút đầu tư.

Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy, chính quyền xã Lương Sơn nhanh chóng kiện toàn bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Cả hệ thống chính trị và nhân dân đồng lòng “xây dựng xã Lương Sơn phát triển toàn diện – kinh tế thịnh vượng, đời sống nhân dân ấm no, xã hội nghĩa tình, văn minh, hiện đại”.

Nhà thầu tổ chức thi công đường liên kết vùng đoạn qua Lương Sơn.

Lương Sơn được xác định là đơn vị hành chính trọng điểm, phấn đấu trở thành phường, thuộc tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ 2025- 2030. Cấp ủy, chính quyền xã đổi mới tư duy chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong quy hoạch, quản lý quy hoạch, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT- XH. Toàn xã đã phủ kín quy hoạch chung và quy hoạch phân khu với chất lượng ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Lương Sơn đến năm 2045, tạo cơ sở vững chắc cho các bước phát triển đô thị trong tương lai. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hàng loạt công trình trọng điểm được khởi công và đưa vào sử dụng. Chỉ tính riêng giai đoạn 2021- 2025, xã đã xây dựng 185 công trình hạ tầng với tổng vốn 4.800 tỷ đồng, trong đó có 42km đường giao thông, hàng chục ngàn mét vuông hạ tầng xã hội như trường học, nhà văn hóa, trạm y tế... Giao thông liên kết vùng được đẩy mạnh với các tuyến quan trọng như đường Lương Sơn - Xuân Mai (hơn 1.000 tỷ đồng), đường vào KCN Nhuận Trạch (270 tỷ đồng), hay tuyến kết nối Hồ Chí Minh - KCN Nhuận Trạch (140 tỷ đồng).

Không chỉ phát triển đô thị, Lương Sơn đang vươn lên mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2021- 2025 đạt bình quân 18,5%. Năm 2025, giá trị sản xuất toàn ngành dự kiến chạm mốc 23.633 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với năm 2020. Trên địa bàn xã hiện có ba khu công nghiệp, trong đó KCN Lương Sơn đạt tỷ lệ lấp đầy 100%, giải quyết việc làm cho khoảng 13.000 lao động; KCN Nhuận Trạch với diện tích 213,68ha đang đẩy nhanh hạ tầng. Đặc biệt, Khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Tân Vinh - Cao Sơn với quy mô 430ha đang được lập quy hoạch, hứa hẹn tạo đột phá mạnh mẽ. Ông Võ Văn Trường, Chánh Văn phòng Công ty CP BĐS An Thịnh - đơn vị đầu tư hạ tầng KCN Lương Sơn- cho biết: “Chúng tôi tập trung thu hút các ngành công nghiệp sạch, ưu tiên lắp ráp điện tử, sản xuất thực phẩm chức năng..., nhằm bảo đảm tiêu chí tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.”

Toàn xã hiện có 386 cơ sở, doanh nghiệp và hộ sản xuất công nghiệp - TTCN đang hoạt động, trong đó có 85 đơn vị hoạt động trong ngành CN-TTCN, 8 doanh nghiệp khai thác đá, 5 doanh nghiệp sản xuất gạch, cùng 242 hộ làm nghề tiểu thủ công nghiệp đang góp phần chuyển dịch cơ cấu bền vững. Hệ thống điện, nước, hạ tầng công nghiệp được đầu tư hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Thương mại - dịch vụ cũng ghi dấu ấn tăng trưởng vượt bậc, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 15,5%. Các dịch vụ mới như thương mại điện tử, giao nhận hàng hóa, ngân hàng... phát triển nhanh chóng. Tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng gấp 2,06 lần so với năm 2020.

Trong nhiệm kỳ qua, xã Lương Sơn thu hút được 23 dự án nhà ở với tổng vốn đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng, 12 dự án sản xuất kinh doanh, dịch vụ với vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng. Tổng cộng, trên địa bàn có 148 dự án đầu tư, trong đó 23 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 304 triệu USD. Các khu đô thị lớn như Khu đô thị Đông Trường Sơn (98,34ha), Khu đô thị sinh thái Cửu Long (59,8ha), hay Khu đô thị sinh thái Lâm Sơn (66ha) đang hình thành, tạo bức tranh đô thị hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Thu ngân sách đạt mức tăng trưởng cao, bổ sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển...Điều làm nên sức bật cho Lương Sơn không chỉ là vị trí hay tiềm năng mà còn là tinh thần đoàn kết, đồng thuận, khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Đồng chí Hoàng Việt Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, chia sẻ: “Cán bộ và Nhân dân xã Lương Sơn đang quyết tâm tháo gỡ các khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, để đẩy nhanh tiến độ các dự án, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Lương Sơn trở thành phường kiểu mẫu, hiện đại, văn minh.”

Với nền tảng quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ, cùng khát vọng vươn lên, xã Lương Sơn đang mở ra một chương mới: Trở thành đô thị công nghiệp - dịch vụ, xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với Thủ đô Hà Nội, khẳng định vị thế hạt nhân phát triển kinh tế động lực của tỉnh trong tương lai gần.

Lê Chung