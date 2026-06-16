Luyện giỏi, rèn nghiêm ở Đại đội Trinh sát cơ giới 1

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống, từ đầu năm đến nay, Đại đội Trinh sát cơ giới 1, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh luôn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành, giáo dục bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Quân khu 2 kiểm tra vũ khí, trang bị sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới 1.

Cùng Đoàn công tác của Quân khu 2 kiểm tra nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở Đại đội Trinh sát cơ giới 1 mới thấy hết tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của một đơn vị trực chiến. Sau khi đoàn kiểm tra báo động phương án sẵn sàng chiến đấu, chỉ trong thời gian ngắn, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới 1 đã nhanh chóng cơ động, linh hoạt triển khai đội hình cùng các vũ khí, trang bị kỹ thuật theo đúng phương án đặt ra. Các bộ phận thực hiện nhiệm vụ đã hiệp đồng chặt chẽ, thể hiện rõ tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Đại tá Lê Văn Sơn - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 nhận xét: Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới 1 đã thể hiện rõ ý thức trách nhiệm và tinh thần tổ chức kỷ luật. Kết quả chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu của đơn vị đạt tốt. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm nhiệm vụ, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, tăng cường kiểm tra quân số, vũ khí, trang bị.

Là lực lượng thường xuyên duy trì trạng thái sẵn sàng cơ động theo mệnh lệnh của cấp trên, chỉ huy đơn vị đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh về huấn luyện chiến đấu và giáo dục chính trị của Quân khu 2 và Bộ CHQS tỉnh. Các cán bộ, chiến sĩ đều nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng trong mọi tình huống. Thượng úy Nguyễn Vương Tùng - Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát cơ giới 1 chia sẻ: Đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần. Mỗi ngày, từ 5h sáng, cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện việc tập thể dục và rèn luyện thể lực nhằm nâng cao sức khỏe, tạo nền tảng cho quá trình huấn luyện đạt hiệu quả cao.

Theo chỉ huy đơn vị, để đáp ứng yêu cầu cơ động, xử lý các tình huống trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực rèn luyện trên thao trường. Nội dung huấn luyện tập trung vào các yêu cầu khẩn trương, chính xác, an toàn; đồng thời chú trọng rèn luyện kỹ năng hóa trang, lợi dụng địa hình, địa vật và nâng cao khả năng hiệp đồng giữa các tổ, đội.

Song song với nhiệm vụ huấn luyện, đơn vị đặc biệt chú trọng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ. Chương trình, kế hoạch huấn luyện được xây dựng khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế; các quy định về thao trường, bãi tập, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý và sử dụng vũ khí, trang bị được thực hiện nghiêm túc. Cán bộ chỉ huy thường xuyên bám nắm thao trường, kiểm tra, uốn nắn từng động tác của các chiến sĩ, rút kinh nghiệm ngay sau mỗi nội dung huấn luyện. Cách làm này góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nội dung, thuần thục kỹ năng, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị cũng chuẩn bị đầy đủ mô hình học cụ, cơ sở vật chất, đồng thời quán triệt chặt chẽ các nghị quyết, chỉ thị về công tác huấn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Kết quả huấn luyện 6 tháng đầu năm của đơn vị cho thấy, 100% nội dung huấn luyện đối với cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, chiến sĩ và các phân đội đều đạt khá, giỏi trở lên; công tác quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Với quyết tâm cao của toàn đơn vị, Đại đội Trinh sát cơ giới 1 tiếp tục khẳng định chất lượng của một đơn vị sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Huy Thắng