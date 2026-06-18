Lý do nên đầu tư Monrei Saigon “Thành phố nước, thủy liệu” tại Việt Nam

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang hướng đến các giá trị sống bền vững và chăm sóc sức khỏe toàn diện, Monrei Saigon nổi lên như một dự án khác biệt với mô hình “Thành phố nước, thủy liệu” tại Việt Nam. Không chỉ đơn thuần là một khu căn hộ cao cấp, dự án còn mang đến hệ sinh thái sống chuẩn wellness theo phong cách Nhật Bản, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư của khách hàng trong giai đoạn mới. Chính sự độc đáo về ý tưởng phát triển, vị trí chiến lược và tiềm năng tăng trưởng đã giúp Monrei Saigon trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.

Monrei Saigon sở hữu mô hình sống thủy liệu độc bản tại Việt Nam

Điểm khác biệt lớn nhất của căn hộ Monrei Saigon nằm ở định hướng phát triển theo mô hình Urban Hydrotherapy City – Thành phố Thủy liệu tại Việt Nam. Đây là xu hướng sống đang được nhiều quốc gia phát triển áp dụng nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho cư dân.

Tại dự án, nước không chỉ đóng vai trò cảnh quan mà còn trở thành yếu tố cốt lõi trong toàn bộ hệ sinh thái tiện ích. Chủ đầu tư chú trọng phát triển các khu vực thư giãn, phục hồi năng lượng với hệ thống Onsen, Jacuzzi, hồ cảnh quan và không gian xanh rộng lớn. Mô hình này được lấy cảm hứng từ triết lý chăm sóc sức khỏe nổi tiếng của Nhật Bản, mang đến trải nghiệm sống khác biệt so với phần lớn các dự án căn hộ hiện nay.

Trong khi nhiều dự án cạnh tranh bằng số lượng tiện ích, Monrei Saigon lại tập trung vào chất lượng sống và giá trị sức khỏe lâu dài. Bên cạnh giá trị an cư, mô hình thủy liệu còn giúp nâng cao giá trị bất động sản theo thời gian. Những sản phẩm mang tính độc bản và khó sao chép luôn có khả năng tạo nên lợi thế cạnh tranh trên thị trường thứ cấp trong tương lai.

Vị trí trung tâm kết nối và tiềm năng phát triển mạnh mẽ

Một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả đầu tư bất động sản chính là vị trí. Monrei Saigon tọa lạc trên mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực Thuận Giao, trung tâm phát triển năng động của thành phố Thuận An. Đây được xem là cửa ngõ kết nối trực tiếp giữa Bình Dương và TP.HCM, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, trung tâm thương mại và hệ thống hạ tầng hiện đại.

Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng kết nối đến các khu vực trọng điểm như TP. Thủ Đức, Quận 1, sân bay Tân Sơn Nhất hay các khu công nghệ cao chỉ trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, hàng loạt công trình giao thông quan trọng như Vành đai 3, Quốc lộ 13 mở rộng và hệ thống metro trong tương lai sẽ tiếp tục gia tăng khả năng kết nối cho khu vực.

Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng luôn là động lực thúc đẩy giá trị bất động sản. Trong nhiều năm qua, thị trường Thuận An liên tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực nhờ lợi thế nằm sát TP.HCM nhưng vẫn sở hữu quỹ đất lớn và mặt bằng giá cạnh tranh hơn.

Đặc biệt, Monrei Saigon được phát triển trên quỹ đất hơn 4,46 ha với tổng vốn đầu tư lên đến khoảng 18.000 tỷ đồng. Quy mô lớn cùng sự đầu tư bài bản giúp dự án trở thành một trong những khu đô thị đáng chú ý nhất tại khu vực trong giai đoạn hiện nay.

Đối với nhà đầu tư dài hạn, việc đón đầu một dự án quy mô lớn tại trung tâm phát triển mới của vùng kinh tế phía Nam luôn là lựa chọn đáng cân nhắc. Khi hạ tầng hoàn thiện và cộng đồng cư dân hình thành, tiềm năng tăng giá của dự án sẽ ngày càng rõ nét.

Giá bán Monrei Saigon còn nhiều dư địa tăng trưởng

Yếu tố được nhiều khách hàng đặc biệt quan tâm hiện nay là giá bán Monrei Saigon . Theo các thông tin tham khảo từ thị trường, dự án đang có mức giá dự kiến từ khoảng 2 tỷ đồng đối với các dòng căn hộ diện tích nhỏ và tăng theo từng loại sản phẩm.

So với vị trí trung tâm, quy mô lớn cùng hệ thống tiện ích chuẩn quốc tế, mức giá này được đánh giá khá cạnh tranh trong phân khúc căn hộ cao cấp. Đặc biệt, khi dự án được phát triển bởi liên danh các thương hiệu lớn như Phát Đạt, Mitsubishi Corporation và Tokyu Land, giá trị sản phẩm càng được bảo chứng tốt hơn trên thị trường.

Giá bán Monrei Saigon hiện vẫn đang trong giai đoạn đầu triển khai nên còn nhiều dư địa tăng trưởng khi tiến độ xây dựng được đẩy mạnh và các tiện ích dần hình thành. Ngoài ra, nguồn cung căn hộ sở hữu mô hình wellness chuẩn Nhật Bản tại khu vực hiện nay vẫn còn khá hạn chế.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ dự án: Mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai (La Pura) Quốc lộ 13, Phường Bình Hòa, TP. HCM

Hotline: 0898 898 688

Email: info@monreisaigons.com

Website: https://monreisaigons.com/