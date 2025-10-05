Mang Trung thu ấm áp đến Mường Vang

Hội đồng hương sinh viên tỉnh Phú Thọ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (QGHN) vừa tổ chức chương trình “Trung thu cho em 2025” tại xóm Khả - một xóm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc xã Mường Vang, mang đến cho thiếu nhi và bà con nơi đây một đêm rằm ấm áp, tràn đầy yêu thương.

Ban tổ chức trao tặng 30 suất quà cho 30 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm Khả, mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng.

Điểm nhấn của chương trình là các gian hàng “0 đồng”, được bày biện phong phú, khoa học và bắt mắt, giúp trẻ em và người dân lựa chọn những món quà ý nghĩa. Hơn 200 đôi dép, hàng trăm bộ quần áo, 50 cặp sách, hàng trăm đồ dùng học tập, hơn 100 cuốn truyện tranh, 80 con gấu bông và 120 chiếc bánh Trung thu đã được trao tận tay các em nhỏ và bà con. Đặc biệt, 30 suất quà Trung thu (mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng) đã được trao cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như một lời động viên để các em thêm hứng khởi, chăm ngoan và nỗ lực học tập.

Song song với việc tặng quà, Hội đồng hương sinh viên còn tổ chức “Đêm hội Trung thu” với nhiều tiết mục văn nghệ, rước đèn, phá cỗ..., tạo nên không khí rộn ràng, đong đầy yêu thương, để lại nhiều tình cảm, ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân và cán bộ xã Mường Vang.

Đội sinh viên thiện nguyện phối hợp địa phương chuẩn bị gian hàng “0 đồng”

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc, Trưởng Ban tổ chức, chia sẻ: để chương trình thành công, Hội đồng hương sinh viên Phú Thọ tại Đại học QGHN đã thành lập Ban tổ chức, Ban liên lạc, Đội sinh viên thiện nguyện; phát động chiến dịch gây quỹ 25K; đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND và các đoàn thể xã Mường Vang chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết. Chỉ trong thời gian ngắn, chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều tấm lòng vàng, bao gồm cả tiền quỹ và các phần quà phục vụ sinh hoạt, học tập. Đáng ghi nhận là sự đồng hành tài trợ của các mạnh thường quân: Shop Cá Sấu Béo – anh Huy, chị Hằng; chị Trần Thị Thùy Linh – Baki Food; Ngân hàng MBV chi nhánh Hoàng Quốc Việt – Võ Chí Công; cô Mai Trần, Linh Hội, Long Trang, Nhà xe Minh Long, chị Phương Trang, bạn Thu Hoàn, Urban Circular Space, chị Trang Nguyễn, bạn Ngô Bảo Anh, chị Thu Hà, chị Ánh Tuyết...

Đội sinh viên thiện nguyện Đại học QGHN hướng dẫn trẻ em nhận những món quà theo ý muốn

BTC chụp ảnh lưu niệm với các phụ huynh và trẻ em sau khi tặng quà trung thu

Những hoạt động đầy ý nghĩa tại Mường Vang dịp Tết Trung thu 2025 là minh chứng sống động cho tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ Phú Thọ đang học tập tại Thủ đô. Đây cũng là hành trang quý báu, hun đúc thêm lòng nhân ái, khát vọng gắn bó và cống hiến cho quê hương Đất Tổ trong tương lai.

Kim Hùng

