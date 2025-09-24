Minsando khẳng định vị thế tiên phong cùng dòng vữa trộn sẵn cao cấp

Trong bối cảnh ngành xây dựng Việt Nam đang đối mặt với áp lực tăng chi phí nhân công và yêu cầu rút ngắn thời gian thi công, vữa trộn sẵn cao cấp đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà thầu và chủ đầu tư. Với khả năng tiết kiệm tới 30% thời gian thi công và đảm bảo chất lượng đồng nhất, loại vật liệu này đang thay đổi cách thức xây dựng truyền thống tại Việt Nam.

Thách thức của phương pháp trộn vữa truyền thống

Trong nhiều năm qua, phương pháp trộn vữa tại công trình vẫn còn nhiều bất cập. Việc phụ thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm của thợ xây thường dẫn đến tình trạng chất lượng vữa không đồng nhất giữa các mẻ trộn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến độ bền công trình mà còn gây lãng phí vật liệu và tăng chi phí.

Theo ghi nhận từ Hiệp hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, nhiều công trình dân dụng vẫn gặp tình trạng vữa không đạt độ đồng nhất sau một thời gian sử dụng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc trộn thủ công thiếu chuẩn xác và sự khác biệt trong chất lượng nguyên liệu. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về một giải pháp vữa hiện đại, đảm bảo tính ổn định và bền vững -cũng chính là lý do dòng vữa trộn sẵn cao cấp như Minsando được ưa chuộng.

Đặc biệt, với xu hướng nhân công xây dựng ngày càng khan hiếm và đắt đỏ, các chủ đầu tư đang tìm kiếm giải pháp giảm thiểu sự phụ thuộc vào tay nghề thợ trong khi vẫn đảm bảo chất lượng công trình. Vữa trộn sẵn cao cấp như Minsando ra đời đáp ứng đúng nhu cầu này với quy trình thi công đơn giản và kết quả chất lượng được đảm bảo.

Minsando ra mắt bộ đôi vữa trộn sẵn cao cấp giải quyết những nhu cầu cấp thiết

Nắm bắt xu hướng ứng dụng vật liệu xây dựng hiệu suất cao, Minsando cho ra mắt hai dòng vữa trộn sẵn cao cấp chuyên dụng, đã được nghiên cứu, phát triển để giải quyết triệt để những công năng cốt lõi và quan trọng nhất trong mọi công trình là xây và trát.

Đầu tiên là Vữa Xây Trát Dẻo Minsando Dragon MSD-L68-XT75 - giải pháp "2 trong 1" thông minh cho cả công tác xây gạch và tô trát tường, giúp đơn giản hóa việc quản lý vật tư. Với độ dẻo ưu việt, sản phẩm không chỉ giúp thi công nhanh và nhẹ nhàng hơn mà còn tăng cường khả năng chống biến dạng, hạn chế hiệu quả nguy cơ nứt bề mặt do co ngót vật liệu.

Sản phẩm thứ hai là Vữa Trát Đa Năng Minsando Dragon MSD-M68-T75, được nghiên cứu chuyên sâu cho công đoạn hoàn thiện và ví như lớp "áo giáp" quyết định độ bền đẹp của tường. Với công thức được tối ưu, vữa tạo nên bề mặt đặc chắc, phẳng mịn, có khả năng chống thấm và chống nứt vượt trội, bảo vệ công trình vững chắc trước sự xâm nhập của ẩm và các tác động từ môi trường.

Nền tảng chất lượng của bộ đôi vữa trộn sẵn Minsando Dragon đến từ quy trình sản xuất công nghiệp hiện đại. Mọi nguyên liệu đầu vào như xi măng cường độ cao, cát sạch tuyển chọn đều được định lượng chính xác, đảm bảo sự đồng nhất tuyệt đối. Đặc biệt, công nghệ polyme cải tiến chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt, giúp tăng cường độ bám dính, tính đàn hồi và khả năng chống thấm, mang lại độ bền vượt trội cho công trình so với phương pháp truyền thống.

Minsando - Tiên phong trong sản xuất vữa trộn sẵn chất lượng cao

Minsando sớm nhận ra tiềm năng lớn của thị trường vữa trộn sẵn tại Việt Nam và đã đầu tư mạnh mẽ vào dây chuyền sản xuất hiện đại. Doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành Top 1 thương hiệu vữa trộn sẵn trong nước, xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng khép kín từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến sản phẩm hoàn thiện. Các dòng vữa trộn sẵn cao cấp được nghiên cứu đa dạng, từ vữa xây trát thông thường đến vữa chuyên dụng cho gạch AAC, tấm Cemboard, đảm bảo sự tương thích tối ưu với từng loại vật liệu.

Điểm khác biệt giúp Minsando khẳng định vị thế trên thị trường nằm ở sự cải tiến công thức sản phẩm liên tục dựa trên phản hồi từ thực tế công trình. Doanh nghiệp phát triển đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp luôn đồng hành, hỗ trợ khách hàng và thu thập dữ liệu để nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó, Minsando chú trọng chính sách giá cạnh tranh, cùng hệ thống phân phối rộng khắp, giúp sản phẩm dễ dàng tiếp cận từ hộ gia đình xây dựng nhỏ lẻ đến các dự án lớn, góp phần lan tỏa giải pháp vữa trộn sẵn chất lượng cao.

Thông qua slogan "Xanh hóa bền vững mọi công trình Việt", Minsando không chỉ tập trung vào lợi ích kinh tế mà còn hướng tới sự phát triển bền vững. Các sản phẩm vữa trộn sẵn được sản xuất theo quy trình thân thiện môi trường, góp phần xây dựng một ngành xây dựng xanh và bền vững cho tương lai.

Thông tin liên hệ:

- CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINSANDO

- Địa chỉ: 652/37A Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh

- Hotline: 0832 968 868 - 082 436 8868

- Website:https://minsando.com/

- Email: info@minsando.com