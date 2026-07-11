Mở 1 cửa xả đáy Thủy điện Hoà Bình vào lúc 11 giờ hôm nay 11/7

Vào lúc 11 giờ hôm nay 11/7, Thủy điện Hoà Bình sẽ mở 1 cửa xả đáy theo Công điện số 7561/CĐ-BNNMT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo đó, hồi 13 giờ ngày 10/7, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 104m, mực nước hạ lưu 12,1m, lưu lượng về hồ 4.377m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 2.840m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 11 giờ ngày 11/7.

Thủy điện Hoà Bình sẽ mở 1 cửa xả đáy vào lúc 11 giờ hôm nay 11/7.

Để đảm bảo an toàn công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố (Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình): Tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, doanh nghiệp, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông (cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, đò dọc, các công trình đang thi công, các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi...) biết thông tin để chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn về người, tài sản. Báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng lưu, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

P.V