Mở bán vé trực tiếp các trận thi đấu Vòng loại giải Bóng đá U23 châu Á 2026 – Bảng C tại Phú Thọ

Căn cứ Văn bản số 1989/TB-LĐBĐVN ngày 30/8/2025 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc bán vé trực tiếp các trận đấu Vòng loại giải U23 châu Á 2026 - Bảng C tại tỉnh Phú Thọ, nhằm tiếp tục phục vụ người hâm mộ có thể tới sân theo dõi và cổ vũ các trận đấu tại Vòng loại giải U23 châu Á 2025- bảng C tổ chức trên Sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản thông báo kế hoạch bán vé trực tiếp.

Bán vé trực tiếp tại cổng chính Nhà luyện tập và thi đấu TDTT tỉnh

Theo đó, vé được mở bán tại một điểm cổng chính Nhà luyện tập và thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ, đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu.

Có 3 mệnh giá vé gồm: 300.000 đ/vé; 200.000 ₫/vé; 100.000 đ/vé. Khán giá có thể mua đồng thời vé xem các trận đấu trong các ngày thì đấu 3/9, 6/9 và 9/9/2025.

Thời gian bán vé trực tiếp tại quầy: Ngày 2/9/2025 từ 14h00 đến 17h00. Các ngày từ 3/9 đến 9/9/2025, buổi sáng từ 08h30 đến 11h30; buổi chiều từ 14h00 đến 17h00.

Hoạt động phát hành vé có thể kết thúc sớm tùy vào thời điểm khi số lượng vẻ được bán hết.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế, BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vẻ; khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua. Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự... có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện. BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.

Hãy cùng sát cánh với đội tuyển U23 Việt Nam, ra sân với tỉnh thần “Cổ vũ văn minh – Không pháo sáng”.

Văn Lang