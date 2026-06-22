Mở sinh kế cho người chấp hành xong án phạt tù

Nhằm giúp người chấp hành xong án phạt tù xóa bỏ mặc cảm, có việc làm, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Vĩnh Tường đã tạo điều kiện cho hàng chục trường hợp được vay vốn theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phan Văn Tân, sinh năm 1972, ở thôn Mới, xã Vĩnh Hưng nhận tiền vay ưu đãi tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vĩnh Tường.

Ngay sau khi chính sách được ban hành, Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Tường đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an và các tổ chức chính trị - xã hội rà soát, xác minh các trường hợp đủ điều kiện vay vốn.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa nhân văn của chương trình, mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Cán bộ tín dụng thường xuyên bám sát cơ sở, phối hợp với các tổ chức nhận ủy thác và các Tổ tiết kiệm và vay vốn đến từng hộ gia đình hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, thuận lợi.

Bà Vũ Thị Hòa, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Mới, xã Vĩnh Hưng cho biết: Hiện tổ có 60 hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 3,8 tỷ đồng. Trong đó, gia đình ông Phan Văn Tân có người thân vừa chấp hành xong án phạt tù và đủ điều kiện vay vốn theo quy định. Tổ đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để gia đình được vay 100 triệu đồng phát triển chăn nuôi. Chúng tôi luôn xác định việc hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tiếp cận nguồn vốn không chỉ giúp họ có cơ hội phát triển kinh tế mà còn tạo động lực để tự tin vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Tường hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tiếp cận nguồn vốn.

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Phan Văn Tân, sinh năm 1972, ở thôn Mới, xã Vĩnh Hưng đã đầu tư mua 4 con bò giống để phát triển chăn nuôi. Phấn khởi trước sự quan tâm của Nhà nước và các cấp, các ngành, ông Tân chia sẻ: “Đối với gia đình tôi, khoản vay này không chỉ là nguồn vốn để phát triển sản xuất mà còn là sự động viên, tin tưởng rất lớn. Khi được trao cơ hội, chúng tôi càng có thêm quyết tâm làm ăn chân chính, phát triển kinh tế gia đình, từng bước ổn định cuộc sống và đóng góp tích cực cho địa phương. Gia đình sẽ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, nỗ lực lao động để nguồn vốn phát huy hiệu quả cao nhất”.

Theo quy định, người chấp hành xong án phạt tù được vay tối đa 100 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh; đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho mỗi lao động.

Thời hạn vay tối đa 120 tháng; lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay hộ nghèo theo từng thời kỳ, hiện là 6,24%/năm. Trên cơ sở đó, Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Tường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm các đối tượng đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Ông Đào Đức Luận - Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Tường cho biết: Hiện đơn vị có 20 điểm giao dịch tại 6 xã với 333 tổ tiết kiệm và vay vốn. Từ khi triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg đến nay, đơn vị đã giải ngân cho 74 lượt khách hàng với tổng số vốn hơn 6,8 tỷ đồng. Qua kiểm tra, giám sát thực tế, các khách hàng đều sử dụng vốn đúng mục đích; nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi bước đầu phát huy hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập, giúp người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương. Đến nay, tổng dư nợ của Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Tường đạt trên 734 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù đạt hơn 6,8 tỷ đồng.

Chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù là một chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Nguồn vốn ưu đãi không chỉ tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập mà còn giúp họ củng cố niềm tin, vượt qua mặc cảm, vươn lên làm lại cuộc đời. Qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phòng ngừa tái phạm tội và xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng ổn định, phát triển bền vững.

Huy Thắng