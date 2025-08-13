Phú Thọ 24h
Mở tiếp 1 cửa xả đáy hồ thuỷ điện Hoà Bình vào hồi 20h00' ngày 13/8

Ngày 13/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện số 5465/CĐ-BNNMT về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.

Hồi 8h00' ngày 13/8/2025, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 104,78m, mực nước hạ lưu 13,08m, lưu lượng về hồ 5.250m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 3.925m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định sô 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyêt định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hoà Bình mở tiếp 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 20h00' ngày 13/8/2025.

Công ty Thuỷ điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Trường Quân


