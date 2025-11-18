Hành trình hồi sinh các cá thể Gấu tại Tam Đảo

Trong nhiều năm qua, tình trạng nuôi nhốt gấu tại các hộ gia đình vẫn diễn ra ở nhiều địa phương, để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe và đời sống của loài động vật hoang dã quý hiếm này. Trước tình trạng đó, Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại xã Tam Đảo giải cứu thành công nhiều cá thể Gấu, mở ra cơ hội hồi sinh và chăm sóc trong môi trường tốt hơn.

Gấu được nuôi nhốt trong nhà dân thường có không gian chật hẹp, thiếu ánh sáng tự nhiên và gần như không có điều kiện vận động

Do bị giam giữ trong thời gian dài, cá thể gấu cũng giống như nhiều cá thể khác được giải cứu trước đây đều gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như tổn thương răng miệng, thoái hóa xương khớp, viêm cơ

Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam giải cứu thành công nhiều cá thể Gấu và được các bác sĩ thú y tiến hành khám sức khỏe toàn diện để đánh giá tình trạng và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp

Việc kiểm tra bao gồm xét nghiệm máu, siêu âm, kiểm tra răng miệng, đánh giá khả năng vận động và các dấu hiệu tổn thương khác, đảm bảo cá thể gấu có đủ điều kiện thể chất để được chuyển về môi trường cứu hộ dài hạn

Gấu sau đó được chuyển đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại xã Tam Đảo (trước đây là xã Hồ Sơn) để chăm sóc sức khỏe toàn diện

Tại đây, gấu sẽ có cơ hội sống trong môi trường bán tự nhiên với không gian rộng rãi

Các cá thể Gấu được leo trèo, tắm nắng, kiếm ăn và dần khôi phục tập tính tự nhiên

Những chiếc chuồng cũ từng là nơi sinh sống chật chội của các cá thể gấu bị nuôi nhốt cũng được Trung tâm đưa về để phục vụ công tác truyền thông, giúp cộng đồng nhận thức rõ hơn về thực trạng và hậu quả của việc nuôi nhốt gấu trái phép

Không chỉ thực hiện cứu hộ và chăm sóc động vật, Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về bảo tồn động vật hoang dã

Việc xây dựng vườn cây thuốc nam tại Trung tâm nhằm giới thiệu các loại thảo dược có tác dụng thay thế mật gấu trong dân gian được duy trì thường xuyên

Nhân viên cứu hộ làm việc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ đều là chuyên gia, bác sĩ quốc tế, đảm bảo đưa ra những phác đồ điều trị phù hợp, giúp các cá thể Gấu phát triển toàn diện

Lê Minh