Mùa an cư kiết hạ

An cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia và tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni giành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định- Tuệ và cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước.

Truyền thống an cư được chư Tăng Ni đạo Phật gìn giữ cho đến ngày nay.

Ngược thời gian cách đây 2.569 năm vào thời Đức Phật còn tại thế, khi mùa mưa đến, cây cối mọc lên, côn trùng sinh sôi nảy nở. Để bảo vệ chúng sinh, vì lòng từ bi, Đức Phật không muốn Tăng đoàn giẫm đạp lên chúng khi đi khất thực nên Ngài đã ban hành pháp An cư kiết vũ hằng năm để những người xuất gia hành trì có an lạc. Ngài dạy: “Nay ta quy định, các Tỳ kheo phải kiết túc an cư trong ba tháng mùa mưa”. Từ đó về sau truyền thống an cư được thực hiện đều đặn hằng năm trong tăng đoàn và đã mang lại nhiều lợi lạc không chỉ cho hành giả an cư mà cho cả hàng phật tử tại gia.

Theo Thông bạch số 42/TB-HĐTS, ngày 1/3/2025, của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 (năm 2025). Theo đó văn bản quy định thời gian ba tháng dành cho Tăng Ni tập trung tu học, trau dồi “Giới - Định - Tuệ”, giữ gìn quy củ thiền môn và góp phần trang nghiêm Giáo hội.

Đến kỳ an cư, chư Tăng Ni dừng việc du hóa, quay về một trú xứ (Trung tâm Phật giáo Hùng Vương) để an cư kiết hạ.

Năm nay, do nhuận hai tháng 6 âm lịch nên thời gian an cư bắt đầu vào ngày 16/5 âm lịch, kết thúc vào ngày 16/7 âm lịch (tức 11/6/2025 đến 7/9/2025). Sau gần ba tháng tạm dừng Phật sự bên ngoài, 195 chư tăng (vị hành giả Tăng Ni) đã về tại Trung tâm Phật giáo Hùng Vương An cư kiết hạ tu học (kinh, luật, luận) và pháp hành (thiền định, niệm Phật). Ba tháng hạ các vị hành giả Tăng Ni thực hành nghiêm ngặt thời khoá: Thiền tọa, tụng kinh, học giới, giảng pháp...; tăng đoàn hòa hợp, sống trong quy cũ, kỷ luật và tình nghĩa huynh đệ. Đây là môi trường lý tưởng để thân tâm được điều phục, phiền não được chuyển hóa và đạo tâm ngày càng vững chãi, giúp hành giả soi lại mình, sống đúng chánh pháp.

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Từ thiện xã hội Trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ, Chánh Duy na hạ trường cho biết: “An cư kiết hạ được xem là thời điểm thiêng liêng và quan trọng trong đời sống tu hành của Tăng Ni, là mùa sống thanh tịnh, giữ gìn giới hạnh và bồi dưỡng tuệ giác. Đây không chỉ là một nghi lễ mà còn là sự tiếp nối truyền thống, nét đẹp trong hơn 2.569 năm của văn hoá Phật giáo. Nhờ phép tắc này mà Phật giáo được truyền bá, trường tồn đến ngày nay”.

Thúy Hằng