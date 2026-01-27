Mua iPhone 14 cũ hay cố thêm tiền mua iPhone 15 Pro cũ?

Trong số các smartphone Apple đã qua sử dụng, iPhone 14 cũ vs iPhone 15 Pro cũ vẫn là hai cái tên khiến nhiều người dùng phải đắn đo khi lựa chọn. Tuy đều thuộc một hãng, mỗi model lại hướng tới nhóm người dùng riêng. Sau đây là phần phân tích cụ thể, giúp người dùng tìm được chiếc iPhone phù hợp.

Đánh giá chi tiết iPhone 14 cũ vs iPhone 15 Pro cũ

Trên thị trường điện thoại cũ, bộ đôi nhà Apple tiếp tục giữ được sức hút với nhiều người dùng. Dù không còn mới, hai thiết bị này vẫn hoạt động ổn định và sở hữu loạt tính năng nổi bật, khiến người dùng khó có thể bỏ qua.

Hệ thống camera

iPhone 14 cũ vs iPhone 15 Pro cũ đều sở hữu hệ thống camera cao cấp. Trong đó, 14 có cụm camera kép 12MP, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh đơn giản với chất lượng ổn định. Đi kèm Photonic Engine, Smart HDR 4 và khả năng quay 4K,... thiết bị hỗ trợ người dùng tạo ra nhiều thước phim thú vị.

Cụm 2 camera 12MP của iPhone 14 cũ

15 Pro cũ gây chú ý với bộ camera Pro, gồm cảm biến chính 48MP, góc siêu rộng 12MP và telephoto 3x 12MP, giúp người dùng lưu lại mọi bức ảnh với độ chi tiết cao. Nhờ cơ chế Smart HDR 5, chế độ chụp ProRAW, macro, quay ProRes 4K,... máy thỏa mãn nhu cầu nhiếp ảnh và quay clip toàn diện của người dùng.

Cấu hình và chip

Điện thoại iPhone 14 cũ vận hành trên nền tảng chip A15 Bionic, đủ mạnh để thực hiện trọn vẹn các chương trình cơ bản lẫn chuyên sâu của người dùng. Ở phía còn lại, 15 Pro được trang bị chip A17 Pro, hỗ trợ người dùng xử lý nhanh gọn các tác vụ mượt mà, gaming di động không giật lag.

15 Pro cũ sở hữu hiệu năng đỉnh cao nhờ chip A17 Pro

Chip A17 Pro còn nổi bật với GPU 6 lõi và ray tracing tăng tốc phần cứng, trong khi A15 Bionic chỉ dừng ở GPU 5 lõi. Do đó, khi so kè hiệu suất của iPhone 14 cũ vs iPhone 15 Pro cũ, 15 Pro bỏ xa 14 ở tốc độ phản hồi, sự trơn tru khi hoạt động và độ ổn định lâu dài.

Màn hình hiển thị

Hai thiết bị đều dùng tấm màn Super Retina XDR OLED 6.1 inch, mang lại không gian hiển thị rộng cùng màu sắc chân thực. Nhờ đạt mật độ điểm ảnh 460 ppi cùng độ phân giải không có sự chênh lệch nhiều, chất lượng hình ảnh thực tế của hai máy gần như tương đương.

iPhone 14 cũ sở hữu tấm nền OLED 6.1 inch sống động

Tuy vậy, 15 Pro vẫn ghi điểm với độ sáng màn hình lên đến 2000 nits, cao hơn hẳn iPhone 14, giúp người dùng nhìn rõ hơn ở dưới ánh sáng mạnh. Ngoài ra, máy còn tích hợp công nghệ ProMotion 120Hz cùng Dynamic Island, hỗ trợ người dùng lướt, cuộn linh hoạt hơn so với 14.

Pin và khả năng sạc

Về pin, 15 Pro cho thời gian xem video liên tục đến 23 giờ, cao hơn mức 20 giờ của 14. Tuy nhiên, vì đều là máy đã qua sử dụng, hiệu suất pin thực tế khó còn tốt như ban đầu. Dù vậy, iPhone 14 cũ vs iPhone 15 Pro cũ vẫn cho phép người dùng thao tác lâu sau 1 lần sạc.

Hai model này còn hỗ trợ sạc nhanh với adapter từ 20W trở lên hoặc sạc không dây MagSafe, tạo sự thuận tiện cho người dùng khi sử dụng. Nhờ dùng cổng USB-C, 15 Pro có lợi thế lớn hơn trong việc kết nối với các thiết bị ngoại vi.

Giữa iPhone 14 cũ vs iPhone 15 Pro cũ, nên mua điện thoại nào?

Giữa iPhone 14 cũ vs iPhone 15 Pro cũ, việc mua điện thoại nào sẽ phụ thuộc vào mục đích sử dụng và khả năng chi trả của mỗi người. Nếu người dùng đang tìm một thiết bị từ gần 10 triệu đến hơn 15 triệu đồng mà vẫn chạy mượt các tác vụ thường nhật, iPhone 14 cũ là vừa đủ.

Còn với người dùng ưu tiên trải nghiệm các tính năng cao cấp, muốn trải nghiệm nhiếp ảnh di động đỉnh cao, 15 Pro cũ là lựa chọn đáng giá. Ngược lại, người dùng sẽ phải chi từ gần 18 đến hơn 26 triệu đồng để mua máy, cao hơn hẳn 14 cũ.

Giữa iPhone 14 cũ vs iPhone 15 Pro cũ, việc chọn phiên bản nào hoàn toàn tùy vào nhu cầu của mỗi người. Dù ở phân khúc giá khác nhau, thiết bị nào cũng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của người dùng. Để có ngay chiếc iPhone chất lượng, giá tốt, CellphoneS là điểm đến khách hàng không thể bỏ qua.