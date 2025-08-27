Mưa lũ gây sạt lở 74 điểm trên các tuyến đường giao thông

Thông tin từ lực lượng chức năng, ảnh hưởng bão số 5 và hoàn lưu sau bão, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to kéo dài, ảnh hưởng đến giao thông trên nhiều tuyến đường. Tính đến 7 giờ sáng nay 27/8 đã xảy ra sạt lở tại 74 điểm trên các tuyến đường thuộc 45 xã, phường và nhiều điểm ngập úng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Nhiều tuyến đường khu vực miền núi Hoà Bình bị sạt lở khiến giao thông đi lại khó khăn.

Tại khu vực vùng núi, tình hình sạt lở các tuyến đường giao thông khá nặng nề như: Xã Cao Sơn có 3 điểm sạt lở đường tỉnh 433, khối lượng khoảng 400m3 đất, đá; sạt lở taluy âm khoảng 10m. Xã Vân Sơn có 5 điểm sạt lở, khối lượng khoảng 115m3 đất, đá; 1 điểm ngập tại tuyến đường ĐH.56B. Xã Lạc Lương có 6 điểm sạt lở trên tuyến đường 438, dài 40m. Xã Mai Hạ có 1 điểm bị sụt lún mặt đường thành hố diện tích khoảng 20m2.

Xã Thung Nai có 3 điểm sạt lở đất, đá trên tuyến đường 435, dài khoảng 20m, khối lượng khoảng 300m3. Xã Mường Thàng có 10 điểm sạt lở taluy dương, khối lượng khoảng trên 1.000m3 đất, đá; một số điểm chưa lưu thông được. Xã Mường Vang có 3 điểm sạt lở, khối lượng đất, đá khoảng 140m3, trong đó có hòn đá to khoảng 20m3.

Xã Ngọc Sơn có 21 điểm sạt lở đường, sạt taluy dương dài khoảng 260m; nước tràn ngầm xóm Rỳ dài khoảng 70m. Phường Thống Nhất tại khu vực dốc Công ty Pacific, mặt đường An Dương Vương bị hư hỏng nặng, cản trở người và phương tiện qua lại. Phường Kỳ Sơn có 3 điểm sạt lở nặng trên tuyến đường tỉnh 448 và 446.

Ngành chức năng và các xã, phường đã huy động lực lượng ứng trực 24/24 giờ; tổ chức canh gác, đặt biển cảnh báo tại những nơi sạt lở nguy hiểm và nguy cơ sạt lở, ngầm tràn để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. Tiến hành xúc dọn, từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông thông suốt.

Tuy nhiên, một số khu vực đường vùng núi đi lại vẫn còn khó khăn, trong khi ngày 27/8 tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Người dân cần chú ý phương án đảm bảo an toàn, tuân thủ theo hướng dẫn, khuyến cáo của lực lượng chức năng.

Cẩm Lệ