Mưa lũ lịch sử tại các xã vùng cao, nhiều tuyến đường sạt lở, thiệt hại nặng nề

Ảnh hưởng của bão số 10 gây ra nhiều trận mưa lớn kéo dài gây ra tình trạng ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng. Nhiều khu vực dân cư bị cô lập, giao thông khó khăn, các tuyến đường huyết mạch tê liệt, đời sống người dân bị đảo lộn và thiệt hại ban đầu được ghi nhận là khá nghiêm trọng.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng ở xã Cao Sơn

Tuyến tỉnh lộ 433, với chiều dài hơn 90km, được ví như “xương sống” kết nối các xã vùng cao khó khăn của huyện Đà Bắc cũ như Cao Sơn, Tân Pheo, Đức Nhàn. Mưa lớn kéo dài từ sáng nay đã gây ra hàng loạt điểm sạt lở lớn nhỏ, với hàng ngàn mét khối đất đá đổ ập xuống mặt đường, đã biến tuyến đường thành những bãi đất đá ngổn ngang.

Các ngầm tràn, vốn là lối đi quen thuộc của người dân, nay đã chìm sâu dưới dòng nước lũ đục ngầu, chảy xiết, tạo thành những cái bẫy chết người. Giao thông tê liệt hoàn toàn.

Tại xã Cao Sơn, một trong những tâm điểm của đợt thiên tai, khung cảnh tan hoang hiện ra rõ rệt. Ngầm Trầm đi xã Tân Minh ngập sâu, chia cắt hoàn toàn liên lạc. Thôn Tát chứng kiến một đoạn dài của đường 433 bị sạt lở nghiêm trọng. Cơn lũ mạnh đến mức cuốn phăng nhiều ống cống bê tông, làm trượt sạt nền móng nhà dân.

Đất đá sạt trượt xuống đường 433

Điển hình như gia đình ông Bàn Văn Chí ở xóm Ênh bị một lượng lớn đất đá từ ta luy dương đã bất ngờ đổ ập xuống, đánh vỡ và làm hư hỏng toàn bộ ngôi nhà gỗ kiên cố của gia đình, vùi lấp tất cả tài sản, đồ đạc mà gia đình đã chắt chiu cả đời. Rất may, gia đình ông đã được lực lượng chức năng hỗ trợ di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Ngoài thiệt hại về nhà cửa, hàng chục hecta ngô, lúa của bà con đang vào vụ thu hoạch cũng bị nước lũ làm cho đổ rạp, nguy cơ mất trắng. Theo chính quyền và người dân, đợt mưa này lớn hiếm thấy trong vòng 10 năm trở lại đây, chưa bao giờ mức độ lại kinh khủng như vậy! Thời tiết vẫn đang diễn biến rất phức tạp, mưa vẫn chưa ngớt, nguy cơ lũ quét, lũ ống và sạt lở vẫn ở mức rất cao

Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mường Bi bị trượt sạt

Nước ngập ngầm tràn trên địa bàn xã Tân Mai

Tình hình cũng không khá hơn tại xã Tân Mai, nơi có địa hình đồi núi dốc và ven hồ, vốn là khu vực trọng điểm về sạt lở. Các xóm Tân Thủy, Phúc, Sạn Sộp, Nánh Nhân... liên tục ghi nhận các điểm sạt lở mới, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Các tuyến đường tỉnh ĐT.432 và ĐT.450 đi, đường liên các xã vùng cao Vân Sơn, Mường Bi, Thượng Cốc, đường Ngòi Hoa- Thung Nai lên hồ Hòa Bình cũng chung số phận với hàng loạt điểm sạt lở đất đá, gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

Đường liên Đồi Thung, Mường Vang

Trên các tuyến quốc lộ, tình hình cũng hết sức căng thẳng. Quốc lộ 6, tuyến giao thông huyết mạch nối liền thủ đô Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc đã xuất hiện nhiều điểm trượt sạt nguy hiểm tại khu vực dốc Cun, ngã ba Đồng Bảng và đèo Thung Khe.

Một số điểm ngập úng cục bộ tại khu vực Mường Bi, Cao Phong đã gây ách tắc giao thông kéo dài hàng giờ. Hàng loạt các xã khác như Kim Bôi, Nật Sơn, Dũng Tiến, Vân Sơn... đều báo cáo về những điểm nguy cơ cao, đặt chính quyền và người dân vào tình thế ứng phó khẩn cấp.

Hoa màu, lúa bị thiệt hại nặng

Trước tình hình cấp bách, chính quyền các địa phương đã thể hiện sự chủ động và quyết liệt trong công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai.

Tại xã Cao Sơn, phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) đang được triển khai một cách triệt để. Bà Bùi Thị Bình, Chủ tịch UBND xã Cao Sơn cho biết:

Xã đã huy động tối đa lực lượng dân quân, công an, các đoàn thể để tổ chức trực gác 24/24 tại các ngầm tràn nguy hiểm, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại. Đồng thời, lực lượng này cũng hỗ trợ di dời khẩn cấp, bố trí chỗ ở tạm và cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ dân trong vùng nguy cơ cao, như hộ gia đình ông Bàn Văn Chí, xóm Ênh. Xã đã duy trì chế độ trực ban liên tục để cập nhật tình hình và sẵn sàng các kịch bản ứng phó với những tình huống xấu nhất.

Tương tự, tại xã Tân Mai, đại diện chính quyền xã khẳng định ưu tiên hàng đầu là bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân. Các lực lượng đã được phân công canh gác tại các khu vực trọng yếu, đồng thời khẩn trương rà soát lại toàn bộ các điểm có nguy cơ sạt lở để lên phương án di dời dân cư đến nơi an toàn...

Trước mắt, khi mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, tỉnh đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, kiên quyết di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét. Có phương án đảm bảo đầy đủ lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán. Duy trì lực lượng chốt chặn, cảnh báo tại các ngầm tràn, các đoạn đường bị ngập sâu, các khu vực sạt lở để ngăn chặn tuyệt đối người dân và phương tiện qua lại, tránh những tai nạn đáng tiếc.

Các địa phương cần đảm bảo lực lượng, phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất để có thể ứng cứu kịp thời khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Khắc phục nhanh các điểm sạt lở nhỏ, đảm bảo giao thông bước một, huy động máy móc, nhân lực để xử lý các điểm sạt lở nhỏ, giải phóng các tuyến đường liên thôn, liên xã, sớm nối lại liên lạc cho các khu vực bị cô lập.

Bên cạnh đó, nhanh chóng thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và cơ sở hạ tầng để có phương án hỗ trợ kịp thời, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Lê Chung