Mường Động phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát triển toàn diện, đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030

Xã Mường Động được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Tú Sơn, Vĩnh Tiến, Đông Bắc và Hợp Tiến, với diện tích 144,68 km2, dân số hơn 26.000 người. Đây là vùng đất có tiềm năng lớn về nông - lâm nghiệp, du lịch sinh thái, dịch vụ nghỉ dưỡng và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mường, Dao. Đảng bộ xã hiện có 53 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 1.297 đảng viên.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Mường Động.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính và chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh, giá cả vật tư tăng cao... Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Mường Động đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đạt nhiều thành tựu quan trọng, 14/17 chỉ tiêu nghị quyết đạt và vượt kế hoạch.

Một trong những điểm nhấn là kết quả thực hiện các khâu đột phá, đặc biệt trong phát triển hạ tầng. Tổng chiều dài đường giao thông toàn xã đạt 205 km, tăng 34 km so với đầu nhiệm kỳ; 100% đường trục xã được cứng hóa; 60% đường thôn, xóm, nội đồng đạt chuẩn. Việc giải phóng mặt bằng tuyến đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội (đoạn 10 km qua xã) được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Các công trình thủy lợi, điện, viễn thông được đầu tư đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.

Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, an toàn, gắn với thị trường là định hướng xuyên suốt của Mường Động. Xã đã hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả (cam, bưởi, thanh long), cây lâm nghiệp (tre, luồng...) gắn với liên kết chuỗi giá trị. Nhiều sản phẩm đặc trưng đã được công nhận OCOP cấp tỉnh như mật ong Thượng Tiến, cam, bưởi Mường Động... Tư duy sản xuất chuyển biến từ nhỏ lẻ sang hàng hóa, từ truyền thống sang ứng dụng công nghệ, hướng tới nông nghiệp sinh thái - tuần hoàn.

Song song với đó, xã đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa. 7 dự án du lịch đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư như Thác Bạc - Long Cung, Thung Mường, Núi Cả... Du khách tìm đến Mường Động để trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và nghỉ dưỡng. Du lịch được gắn kết với phát triển nông nghiệp bền vững và gìn giữ di sản văn hóa như Mo Mường, tiếng Mường, lễ hội truyền thống...

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Mường Động là một trong những xã đi đầu của vùng Kim Bôi cũ: 100% thôn, xóm có tổ công nghệ số cộng đồng; 90% hộ dân có Internet; 100% cơ quan công sở, trường học, trạm y tế có wifi miễn phí. 100% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội được quan tâm. 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày; 7/11 trường học đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98%. Công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường được chú trọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,5%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 46,25 triệu đồng, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2020. Đến nay, xã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới; 2 xã Đông Bắc và Vĩnh Tiến (cũ) đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Mường Động xác định rõ định hướng phát triển: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, bảo tồn giá trị văn hóa; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; thu hút đầu tư vào nông nghiệp, du lịch, dịch vụ gắn với khai thác hiệu quả nguồn nước khoáng; xây dựng xã Mường Động đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030”.

Mường Động sở hữu những lợi thế đặc biệt: Gần thủ đô Hà Nội, có nguồn nước khoáng Kim Bôi quý giá, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa Mường đậm đà... Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế xanh, nông - lâm nghiệp hàng hóa, du lịch văn hóa - nghỉ dưỡng - cộng đồng.

Trong nhiệm kỳ mới, xã tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa. Tăng cường khuyến khích khởi nghiệp nông thôn, phát triển hợp tác xã, đẩy mạnh các sản phẩm OCOP; khai thác hiệu quả suối khoáng, thác nước, bản làng cổ phục vụ du lịch sinh thái, tâm linh; gìn giữ tiếng Mường, nhà sàn, Mo Mường, các lễ hội truyền thống... Xã xác định 3 khâu đột phá chiến lược gồm: Phát triển hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là giao thông, để kết nối vùng sản xuất - tiêu thụ - du lịch với các địa phương lân cận. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch, hiệu quả. Khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản, cảnh quan thiên nhiên gắn với phát triển du lịch và gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.

Xác định xây dựng Đảng là then chốt, Đảng bộ xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy dân chủ ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Cùng với đó, xã huy động mọi nguồn lực để hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, ưu tiên hạ tầng, giáo dục, y tế, môi trường, an sinh xã hội. Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” được lan tỏa sâu rộng, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của Nhân dân.

Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, sự đồng thuận của toàn dân, Đảng bộ và Nhân dân xã Mường Động vững tin thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030, trở thành địa phương phát triển năng động, xanh, sạch, đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Phú Thọ.

Nguyễn Hoàng Thư

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Động