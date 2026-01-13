Năm 2030, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội

Sáng 13/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS) chủ trì phiên họp thứ 5 trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý chính sách nhà ở xã hội và thị trường bất động sản. Tham dự phiên họp có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: TTXVN

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Quyền có chỗ ở là quyền cơ bản của công dân, trong đó nhà ở là nhu cầu thiết yếu của mỗi người dân. Phát triển nhà ở là một trụ cột quan trọng của chính sách an sinh xã hội, đồng thời là động lực thúc đẩy tăng trưởng và ổn định thị trường lao động, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo và ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định, công điện về phát triển nhà ở xã hội. Tính đến 8/1/2026, cả nước có 25/34 địa phương thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn và các đại biểu dự tại điểm cầu Phú Thọ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, cả nước đã chấp thuận chủ trương đầu tư 428 dự án phát triển nhà ở thương mại với tổng mức đầu tư khoảng 3,8 triệu tỷ đồng. Trong đó được cấp phép xây dựng mới 93 dự án, quy mô khoảng 37.686 căn; đã hoàn thành xây dựng 88 dự án, quy mô khoảng 29.901 căn. Đối với BĐS du lịch đã chấp thuận chủ trương đầu tư 46 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 708 nghìn tỷ đồng. Trong năm, cả nước có khoảng 579.718 giao dịch BĐS, đạt 107,7% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, cả nước đã hoàn thành 103.133/100.275 căn nhà ở xã hội, đạt 103% so với chỉ tiêu đề ra. Trong đó, tỉnh Phú Thọ là một trong 20 địa phương hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao năm 2025.

Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030 phấn đấu hoàn thành 1.073.845 căn nhà ở xã hội. Riêng năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 158.723 căn nhà ở xã hội. Đối với tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2025-2030 phấn đấu hoàn thành 62.853 căn nhà ở xã hội.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành Trung ương đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để đưa ra nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương; ghi nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết, sát thực tiễn của các đại biểu.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các cấp, ngành, nhất là người đứng đầu đề cao trách nhiệm chính trị trước Đảng và Nhân dân, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm, cấp bách; có ý nghĩa trong bảo đảm an cư lạc nghiệp cho người dân, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Việc triển khai với tinh thần không hình thức, nói đi đôi với làm, “làm đến nơi đến chốn, làm việc nào ra việc đó”, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không để tình trạng “việc dễ thì làm, việc khó để đấy”; kết hợp tổng thể nhiều biện pháp như tháo gỡ pháp lý, quy hoạch, tạo quỹ đất sạch, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp không qua đấu thầu, giảm thủ tục hành chính, thành lập Quỹ nhà ở địa phương, trung tâm giao dịch bất động sản...

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các nghị định, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Tập trung hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; kết nối đồng bộ với dữ liệu đất đai, xây dựng, quy hoạch, thuế và tài chính, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, liên thông từ Trung ương đến địa phương. Tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án nhà ở, bất động sản trên phạm vi cả nước.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch, môi giới.

Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, chủ động, tích cực tham gia xây dựng các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê với giá phù hợp và góp phần phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, bền vững cho đất nước.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện thông báo kết luận để thống nhất triển khai; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030.

