Nâng bước học sinh khó khăn đến trường

Tiếng trống trường năm học 2025-2026 đã rộn rã khắp nơi. Trong niềm vui đón chào năm học mới vẫn còn những học sinh canh cánh nỗi lo quần áo, sách vở, đồ dùng học tập... Nhờ sự quan tâm, chăm lo của cấp uỷ, chính quyền, đặc biệt là tấm lòng của những người mẹ đỡ đầu và các chiến sĩ công an, hàng nghìn học sinh nghèo, mồ côi trong tỉnh đã được nâng bước đến trường, chắp cánh tương lai.

Cán bộ Hội LHPN phường Thống Nhất trao quà cho học sinh khó khăn đầu năm học mới 2025-2026.

Cháu Đinh Thị Như Hoài ở tổ Nưa, phường Thống Nhất hoàn cảnh éo le. Mẹ bị liệt, chị gái mắc bệnh não úng thủy. Một mình bố không có việc làm ổn định nhưng vừa phải lo thuốc cho mẹ và chị, vừa gồng gánh nuôi Hoài và em trai ăn học. Tưởng chừng học hết lớp 9, Hoài phải nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. Nhờ sự động viên, hỗ trợ kịp thời của Hội LHPN phường, Hoài đã đăng ký học Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Hoà Bình, vừa học văn hoá, vừa học nghề, nuôi ước mơ sau này có nghề nghiệp ổn định.

Thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội LHPN phường Thống Nhất đã kịp thời hỗ trợ học sinh khó khăn, mồ côi dịp khai giảng năm học mới. Đồng chí Nguyễn Thị Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN phường cho biết: Hội đã nhận đỡ đầu 2 cháu là trẻ mồ côi và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dịp khai giảng, Hội đã trao hỗ trợ 2 triệu đồng/cháu và động viên các cháu vượt khó, học tốt. Ngoài ra, Hội trao quà cho 3 cháu hoàn cảnh khó khăn khác, với tổng số tiền hỗ trợ 4,6 triệu đồng. Các chi hội Phụ nữ trên địa bàn phường cũng tặng 6 suất quà, trị giá 7,8 triệu đồng cho học sinh khó khăn.

Chăm lo cho trẻ mồ côi, học sinh nghèo đầu năm học mới, các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục triển khai mô hình “Mẹ đỡ đầu” và đã trao hàng nghìn suất quà. Từ những mô hình gây quỹ, đến tích cực vận động, kết nối nhiều kênh nhân đạo đã lan tỏa vòng tay yêu thương, có thêm nguồn lực giúp đỡ những trẻ em yếu thế.

Đồng chí Khà Thị Luận - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thông tin: Đến nay, Hội LHPN các cấp trong tỉnh nhận đỡ đầu 1.028 trẻ mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hằng tháng, các cháu được nhận hỗ trợ từ 200 nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng cho đến khi đủ 18 tuổi. Ngoài ra, những dịp như khai giảng, Tết Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, các em được nhận thêm những phần quà ý nghĩa. Không chỉ trao quà, nhiều mẹ đỡ đầu còn thường xuyên thăm, động viên, kèm cặp việc học hành, trở thành điểm tựa cho các em. Mong tiếp tục có nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức... cùng đồng hành để ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu, không em nào bị bỏ lại phía sau.

Công an xã Yên Trị nhận đỡ đầu 2 học sinh hoàn cảnh khó khăn đến khi đủ 18 tuổi.

Công tác hỗ trợ, giúp đỡ trẻ mồ côi, học sinh khó khăn trong tỉnh được triển khai bài bản, có hệ thống, nhận được sự hưởng ứng của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tinh thần tương thân, tương ái. Trong đó, nổi bật là sự đồng hành của lực lượng công an. Cùng với giữ gìn cuộc sống bình yên, Công an các xã, phường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tiếp sức cho các em đến trường. Trong ngày khai trường, tại Trường TH&THCS Tú Sơn, xã Mường Động, những phần quà ý nghĩa đã được lãnh đạo Công an xã trao tận tay 5 học sinh nghèo. Công an xã Lạc Thuỷ cũng đã trao 3 suất quà cho 2 học sinh THPT và 1 học sinh mầm non...

Không chỉ dừng ở việc động viên đầu năm, Công an xã Yên Trị đã nhận đỡ đầu 2 học sinh cấp tiểu học và THCS, hỗ trợ 2 triệu đồng/năm từ tháng 9/2025 đến khi đủ 18 tuổi. Thiếu tá Nguyễn Quang Tín - Trưởng Công an xã Yên Trị cho biết: Cùng với hỗ trợ vật chất, hằng tháng, đơn vị sẽ cử cán bộ trực tiếp đến gia đình thăm hỏi, động viên tinh thần và hướng dẫn, giúp đỡ các em trong học tập và cuộc sống. Đơn vị mong muốn góp một phần nhỏ chia sẻ cùng những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng, với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”. Mong các em phát huy tính chủ động, chăm chỉ học tập, vượt qua mọi khó khăn để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp.

Một năm học mới đã khởi đầu đầy ý nghĩa khi trẻ mồ côi, học sinh nghèo được khoác lên mình bộ đồng phục mới, cặp sách mới... Những món quà không chỉ hỗ trợ về vật chất, mà còn thể hiện tình yêu thương và vun đắp niềm tin rằng, các em không đơn côi trên hành trình học tập, rèn luyện. Từ tiếng trống trường rộn rã, những ước của con trẻ đang được chắp cánh.

Cẩm Lệ