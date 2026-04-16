Nâng cao chất lượng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam

Thời gian qua, công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh được các cơ quan chức năng chú trọng triển khai, nhằm bảo đảm việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam, đồng thời phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trung tuần tháng 3 vừa qua, Đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã trực tiếp kiểm sát toàn diện công tác thi hành án phạt tù tại Trại giam Vĩnh Quang. Đoàn đã kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan trong thời gian từ ngày 15/9/2025 đến ngày 15/3/2026 về thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, công tác tuần tra, canh gác, đảm bảo an ninh, an toàn trại giam, công tác giáo dục, việc thực hiện chế độ đối với phạm nhân, làm việc tại khu lao động, bệnh xá, nhà kỷ luật, nhà thăm gặp...

Đoàn công tác của VKSND tỉnh kiểm sát trực tiếp tại Trại giam Vĩnh Quang.

Đoàn ghi nhận Trại giam Vĩnh Quang đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn trại giam. Các chế độ, chính sách đối với phạm nhân được bảo đảm đúng quy định; công tác giáo dục, lao động cải tạo có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành án của phạm nhân. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát cũng chỉ ra một số hạn chế như: Việc ghi chép sổ sách ở một số đội phạm nhân chưa đầy đủ; cơ sở vật chất tại khu bếp nấu ăn cho phạm nhân chưa đảm bảo, số lượng phạm nhân thường xuyên quá tải so với quy mô giam giữ, công tác giáo dục phạm nhân chưa hiệu quả dẫn đến trong kỳ còn có phạm nhân vi phạm nội quy. Đoàn đã kiến nghị Trại giam Vĩnh Quang kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành án phạt tù.

Theo thống kê, hiện các trại giam, cơ sở tạm giữ toàn tỉnh đang tạm giữ 53 người và tạm giam 1.755 người. Trong 6 tháng đầu năm (từ 1/10/2025 đến 31/3/2026), VKSND 2 cấp đã trực tiếp kiểm sát 25 lần tại các trại, phân trại tạm giam; ban hành 5 kiến nghị. Các kiến nghị của Viện đều được các cơ quan chấp nhận, khắc phục. Trong đó, VKSND các cấp đã gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam 182 lần. VKSND tỉnh đã ban hành 1 thông báo rút kinh nghiệm đối với các VKSND khu vực.

Công tác kiểm sát thi hành án hình sự của VKSND được triển khai toàn diện, thường xuyên trên các khâu, lĩnh vực và tại các cơ quan có liên quan. Thông qua hoạt động kiểm sát, VKSND đã kịp thời phát hiện, ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và đều được các cơ quan chấp nhận, thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, ngành Kiểm sát tăng cường hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ, yêu cầu tự kiểm tra, bảo đảm việc tổ chức thi hành án đúng quy định pháp luật; thực hiện hiệu quả việc áp giải thi hành án, kiểm sát xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Viện KSND tỉnh đã có 4 cuộc kiểm tra nghiệp vụ đối với VKSND khu vực; kiểm sát hồ sơ và tham gia xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt Tết Nguyên đán năm 2026 cho 2.688 phạm nhân; xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 21 phạm nhân. Thông qua công tác kiểm sát, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án hình sự, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, nâng cao trách nhiệm của cơ quan chức năng trong thực hiện quyền con người, quyền công dân theo quy định của pháp luật.

VKSND khu vực 7 phối hợp với Phòng 8, VKSND tỉnh kiểm sát trực tiếp tại Phân trại tạm giam Thanh Sơn.

Đồng chí Triệu Phúc Hiệp, Trưởng Phòng 8, VKSND tỉnh cho biết: Công tác tạm giữ, tạm giam tại các cơ sở giam giữ cơ bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Các lệnh tạm giữ, tạm giam đều được ban hành có căn cứ, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

Người bị tạm giữ, tạm giam được phổ biến đầy đủ quyền và nghĩa vụ, được bảo đảm các điều kiện sinh hoạt, chăm sóc y tế theo quy định. Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam là nhiệm vụ quan trọng; thông qua kiểm sát, chúng tôi không chỉ phát hiện vi phạm để kiến nghị khắc phục, mà còn phối hợp với các cơ quan liên quan nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, VKSND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành; tăng cường kiểm sát trực tiếp, kiểm sát đột xuất đối với công tác tạm giữ, tạm giam. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ, kịp thời phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tạm giữ, tạm giam, góp phần bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh, trật tự.

Đinh Thắng