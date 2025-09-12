Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực kinh tế tư nhân

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có hơn 4 triệu dân, trong đó hơn 1,9 triệu người trong độ tuổi lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 73%, có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 35%. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp chiếm 53%, dịch vụ 34%, nông - lâm - thủy sản 13%. Đây là một lợi thế trong thu hút đầu tư của tỉnh. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng cán bộ chủ lực, lao động kỹ thuật cao. Điều này ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh, nhất là đối với các doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân.

Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại MenDo, phường Vĩnh Yên giải quyết việc làm ổn định cho 30 lao động, thu nhập trung bình 7,5 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Dương Chung

Kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tư nhân đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, vấn đề nguồn nhân lực và lao động chất lượng cao nổi lên trở thành bài toán khó đối với nhiều doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Chung - Giám đốc Công ty TNHH Chung Thảo, xã Yên Lãng cho biết: Với nhiều chính sách ưu đãi như hỗ trợ tiền xăng xe, chuyên cần, ăn trưa..., những năm gần đây, tình hình lao động tại doanh nghiệp khá ổn định. Song cũng không tránh khỏi tình trạng lao động “đứng núi này trông núi nọ” nên vẫn xảy ra chuyện “nhảy việc”, gây thiếu hụt lao động trong khoảng thời gian nhất định.

Ông Phùng Thế Mạnh - Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại MenDo, phường Vĩnh Yên chia sẻ: Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, Công ty đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, thu hút, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng, tay nghề cao... Tuy nhiên trên thực tế, Công ty cũng đang bị “chảy máu” chất xám, bởi sau khi tuyển dụng, đào tạo thành nghề, nhiều lao động lại chuyển sang các đơn vị, doanh nghiệp khác làm việc. Đây là sự cạnh tranh không lành mạnh của một số doanh nghiệp, họ đưa ra nhiều chính sách ưu đãi trong thời gian ngắn để thu hút người lao động. Chính vì vậy, ngoài các chế độ chính sách đãi ngộ, thời gian qua, Công ty buộc phải cân đối và tăng lương cho nhiều lao động có tay nghề cao để giữ chân họ.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề nhân lực, ông Phùng Anh Tuấn - Trưởng phòng Tư vấn giới thiệu việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc cho rằng: Tình trạng biến động và thiếu hụt lao động, nhất là lao động ở các đơn vị, doanh nghiệp tư nhân là chuyện không mới, bởi tâm lý của người lao động thường muốn làm việc tại các công ty lớn, có thu nhập tốt, cuộc sống ổn định; được hưởng nhiều chế độ phúc lợi xã hội mà ở các doanh nghiệp tư nhân chưa thực hiện được. Mặt khác, do thiếu lao động nên xảy ra sự cạnh tranh không lành mạnh ngay giữa các doanh nghiệp; một số doanh nghiệp đưa ra mức lương, thưởng và nhiều chế độ ưu đãi để kéo các công nhân lành nghề từ doanh nghiệp khác về đơn vị mình. Hay chỉ đơn giản là theo tâm lý của người lao động, công việc mới sẽ ưng ý hơn, có điều kiện học hỏi, nâng cao kỹ năng hoặc cơ hội thăng tiến.

Theo ông Tuấn, để thu hút, giữ chân người lao động, các doanh nghiệp nên có chế độ đãi ngộ tốt, tạo động lực cho người lao động làm việc như: Lương, thưởng, phúc lợi hợp lý để tạo sự gắn bó lâu dài của người lao động với doanh nghiệp; tạo môi trường làm việc năng động, thân thiện, đề bạt, khen thưởng cho người lao động xuất sắc; tổ chức các chuyến tham quan du lịch, các phong trào thể thao, văn hóa văn nghệ theo định kỳ, tạo điều kiện cho người lao động giao lưu, học hỏi, tái tạo sức lao động; tạo tính cạnh tranh lành mạnh ngay từ trong từng vị trí, công việc để người lao động phát huy tối đa năng lực của bản thân...

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu, yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, thời gian qua, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ thường xuyên tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu việc làm của người lao động, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn. Từ đó đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tuyên truyền, đào tạo, định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực, trình độ, điều kiện và khả năng của người lao động. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, tổ chức, đào tạo, đưa học sinh, sinh viên tham quan, thực tập nâng cao tay nghề, chất lượng đào tạo... Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, trung tâm giới thiệu việc làm để hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

Có thể khẳng định, nguồn lao động dồi dào, chất lượng tốt là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tăng thu hút đầu tư và tạo nên thành công của các doanh nghiệp đầu tư vào Phú Thọ.

Trần Tỉnh