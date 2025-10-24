Nâng cao chất lượng vốn tín dụng chính sách

Nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, phòng ngừa, hạn chế phát sinh nợ không có khả năng thu hồi và tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trong giai đoạn mới. Từ giữa tháng 8 đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh phối hợp với các hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp và UBND cấp xã triển khai công tác đối chiếu, phân loại nợ khách hàng năm 2025. Qua đó, giúp chính quyền địa phương có thêm dữ liệu chính xác để đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn trong thời gian tới.

Ngay từ sáng sớm, anh Đinh Công Chuấn ở xóm Mường Kè, xã Mường Hoa đã đến nhà văn hóa khu để thực hiện công tác đối chiếu nợ. Năm 2022, anh vay 100 triệu đồng Chương trình vay hộ nghèo. Có tiền, anh Chuẩn mua 4 con trâu cái, làm chuồng trại; đến nay đàn trâu đã tăng lên gấp đôi. Anh Chuấn chia sẻ: “Nhờ có đồng vốn chính sách của Nhà nước mà gia đình tôi vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống no đủ hơn, có điều kiện chăm lo con cái học tập”.

Đối chiếu tại Xóm Mường Kè, Điểm Phú Vinh xã Mường Hoa

Thực hiện đối chiếu, phân loại nợ năm 2025, Phòng giao dịch NHCSXH Tân Lạc đã tổ chức 159 điểm tại nhà văn hóa khu. Để đảm bảo hiệu quả, Phòng giao dịch đã chia theo khung giờ cụ thể và thông báo trước cho các Tổ tiết kiệm và vay vốn để người dân nắm rõ. Nhờ vậy, người dân đến đúng giờ, chấp hành trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đối chiếu. Đến nay đã có 10.776/ 11.773 khách hàng được đối chiếu, phân loại nợ đạt 91,5%. Đồng chí Nguyễn Việt Phương- Phó giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Tân Lạc cho biết: “Chúng tôi không chỉ làm thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư nợ, mà còn tuyên truyền về các chương trình tín dụng ưu đãi đến người dân; đồng thời chúng tôi cũng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ để phục vụ tốt hơn”.

Thực hiện Quyết định số 976, ngày 1/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phân loại nợ tại NHCSXH. Theo đó, định kỳ 3 năm/lần NHCSXH tiến hành thực hiện tổng đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng. Năm nay, ngay sau khi Tổng Giám đốc có văn bản số 7364/NHCS-QLN ngày 25/7/2025; NHCSXH Chi nhánh tỉnh đã khẩn trương tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo số 1903/UBND-KT10 ngày 8/8/2025 về việc thực hiện đối chiếu, phân loại nợ NHCSXH năm 2025; Chi nhánh NHCSXH Phú Thọ phân công lãnh đạo phụ trách các phòng giao dịch để chỉ đạo, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đối chiếu, phân loại nợ bảo đảm đúng quy định, chất lượng đối chiếu, phân loại nợ và tiến độ theo yêu cầu.

Đồng thời, chỉ đạo phân công cán bộ tham gia đối chiếu, phân loại nợ phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của khách hàng và từng địa phương; để đảm bảo tính khách quan, cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn nào sẽ không trực tiếp tham gia đối chiếu, phân loại nợ các khách hàng tại địa bàn đó... Thời gian thực hiện đối chiếu, phân loại nợ từ ngày 15/8, kết thúc chậm nhất ngày 30/11/2025. Phạm vi đối chiếu, phân loại là 100% khách hàng có dư nợ gốc và nợ lãi đến ngày 31/7/2025. Mỗi khách hàng đều được đối chiếu cụ thể về số dư, thời hạn vay, tình hình trả nợ, trả lãi; đồng thời được tư vấn, nhắc nhở về trách nhiệm sử dụng vốn đúng mục đích. Còn đối với những khách hàng đi chuyển đi nơi khác phải có xác nhận của công an xã...

Phòng giao dịch NHCSXH Âu Cơ đến thời điểm này đã đối chiếu được trên 90%. Dự kiến sẽ hoàn thành trong cuối tháng 10 này. Tuy nhiên, hiện nay Phòng giao dịch có một khách đi khỏi nơi cư trú đó là ông Trần Tuấn Anh khu 1 phường Phú Thọ dư nợ 46,5 triệu động thuộc Chương trình thoát nghèo. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm - Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Âu cơ cho biết: “Đối với trường hợp, Phòng đã báo cáo UBND phường Phú Thọ để chuyển Công an phường tìm địa chỉ của khách hàng Tuấn Anh thực hiện nghĩa vụ với NHCSXH”.

Qua kết quả sơ bộ, đa số khách hàng đều chấp hành tốt nghĩa vụ trả nợ, trả lãi, nhiều hộ sử dụng vốn vay hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Một số trường hợp khó khăn cũng đã được cán bộ ngân hàng hướng dẫn phương án tháo gỡ, đảm bảo quyền lợi cho cả ngân hàng và người vay.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH Phú Thọ khẳng định: “Việc tổ chức đối chiếu tại từng tổ dân phố không chỉ giúp công tác quản lý tín dụng được tốt hơn, mà còn tăng cường sự minh bạch, phát huy tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân trong thực hiện công tác tín dụng chính sách xã hội. Đây là nền tảng để triển khai hiệu quả hơn nữa các chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước”.

Phòng giao dịch NHCSXH Tam Nông thực hiện đối chiếu nợ tại Điểm giao dịch Thọ Văn 2, xã Thọ Văn (khu 5 xã Tề Lễ cũ)

Hoạt động đối chiếu, phân loại nợ không chỉ phục vụ công tác quản lý tín dụng mà còn góp phần tăng tính minh bạch, tạo niềm tin cho người dân về chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Qua đó, chính quyền địa phương và NHCSXH có thêm cơ sở để tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, mở rộng đối tượng thụ hưởng, đồng thời hạn chế nợ quá hạn và rủi ro tín dụng. Tại thời điểm ngày 31/7/2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh cần đối chiếu, phân loại nợ là gần 17.866 tỷ đồng, với 293.285 khách hàng còn dư nợ ở 148 xã, phường. Đến nay, toàn tỉnh đã đối chiếu được 241.800/293.285 khách hàng, tỷ lệ hoàn thành đối chiếu đạt 82,45%.

Thực tế cho thấy, nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang trở thành “điểm tựa” quan trọng, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh có điều kiện vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Việc triển khai đối chiếu, phân loại nợ không chỉ nâng cao tính minh bạch, mà còn góp phần khẳng định vai trò của NHCSXH trong việc đưa chính sách tín dụng đến đúng người, đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại địa phương.

Đinh Tú