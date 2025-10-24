Phú Thọ bứt phá hạ tầng công nghiệp, thu hút nhà đầu tư chiến lược

Với vị trí chiến lược liền kề Thủ đô Hà Nội, hạ tầng đồng bộ, cùng chính sách đầu tư cởi mở, tỉnh Phú Thọ đang vươn lên trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu cho các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước.

Xác định công nghiệp là động lực cốt lõi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân, Phú Thọ chủ động quy hoạch bài bản và đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng. Theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 của 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc (cũ) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2050, toàn vùng sẽ có 58 khu công nghiệp (KCN). Tính đến hết tháng 9/2025, Phú Thọ đã thành lập 28 KCN với tổng diện tích hơn 5.800 ha. Trong 30 KCN còn lại (quy mô sử dụng đất đến năm 2030 hơn 7.437 ha) có 8 KCN đã được phê duyệt quy hoạch phân khu, làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư; 22 KCN còn lại chưa được phê duyệt quy hoạch.

Khu công nghiệp Bá Thiện II là điểm đến của các nhà đầu tư chiến lược.

Đặc biệt, sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, quy hoạch công nghiệp được điều chỉnh theo hướng tập trung - liên kết vùng. Các KCN như Phú Hà, Trung Hà, Phù Ninh, Thăng Long Vĩnh Phúc, Bá Thiện II, Sông Lô II... đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông và logistics, sẵn sàng tiếp nhận dòng vốn đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo, điện tử, cơ khí chính xác và công nghiệp phụ trợ.

Nằm trên trục phát triển kinh tế Bắc Bộ, Phú Thọ sở hữu kết nối thuận lợi tới các trung tâm lớn qua cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Quốc lộ 2, Quốc lộ 32C... rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa đến Hà Nội, sân bay Nội Bài, cảng Hải Phòng và các trung tâm công nghiệp trọng điểm.

Cùng với đó, tỉnh có lực lượng lao động trẻ, dồi dào, chi phí cạnh tranh - là lợi thế lớn so với nhiều tỉnh, thành trong khu vực. Đặc biệt, Phú Thọ triển khai chính sách thu hút đầu tư linh hoạt như miễn/giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; hỗ trợ thuê đất, giải phóng mặt bằng; đào tạo, tuyển dụng lao động theo yêu cầu doanh nghiệp; đầu tư hạ tầng đến chân dự án; hỗ trợ thủ tục hành chính một cửa. Ban Quản lý các KCN và Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh hoạt động hiệu quả, đóng vai trò là cầu nối trực tiếp giữa chính quyền và doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án.

Định hướng đến năm 2030, Phú Thọ đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp - thương mại - logistics - du lịch - y tế - đào tạo chất lượng cao của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Tỉnh ưu tiên phát triển các ngành công nghệ cao, thân thiện môi trường, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các khu công nghiệp mới được đầu tư theo mô hình xanh - thông minh - bền vững, áp dụng công nghệ số và tự động hóa cao.

Một trong những dự án tiêu biểu là KCN Nam Bình Xuyên Green Park (xã Bình Nguyên và xã Xuân Lãng) với tổng diện tích 295,7 ha, do CNCTech Industrial - một trong những nhà phát triển hạ tầng công nghiệp hàng đầu Việt Nam làm chủ đầu tư. Chia sẻ về dự án, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn CNCTech cho biết: KCN Nam Bình Xuyên Green Park được quy hoạch theo mô hình xanh - thông minh - bền vững, tích hợp hạ tầng hiện đại và công nghệ tiên tiến. Dự án ứng dụng hệ thống quản lý vận hành ERP, WMS, MES, tích hợp AI và IoT; triển khai mô hình “One-stop service” hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư; đồng thời kết nối trực tiếp với hệ sinh thái logistics, hình thành chuỗi cung ứng thông minh - hiệu quả - bền vững. Đặc biệt, vị trí gần siêu cảng Vietnam SuperPortTM - ICD Vĩnh Phúc càng gia tăng lợi thế cạnh tranh, giúp hình thành hệ sinh thái liên hoàn công nghiệp - logistics - dịch vụ, thuận lợi cho các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với vị trí chiến lược và cơ sở hạ tầng hiện đại, KCN Bá Thiện II đang trở thành hình mẫu phát triển công nghiệp “xanh - hiện đại - bền vững”, thu hút đông đảo nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ông Trịnh Văn Quang, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Vina CPK - chủ đầu tư hạ tầng KCN, cho biết: Trên tổng diện tích gần 309 ha, hiện đã có hơn 270 ha được bàn giao, đưa tỷ lệ lấp đầy lên đến khoảng 98%. Dự án thu hút 76 nhà đầu tư, trong đó có 71 doanh nghiệp FDI, gồm nhiều thương hiệu toàn cầu như Polaris (Hoa Kỳ), Nippon Paint (Nhật Bản), Assa Abloy (Thụy Điển), VPIC1 (Đài Loan)... tạo nên một cộng đồng sản xuất đa quốc gia sôi động.

Không chỉ cung cấp mặt bằng sản xuất, KCN Bá Thiện II còn chú trọng yếu tố môi trường với khuôn viên phủ xanh bằng cây và thảm cỏ, hệ thống giao thông nội bộ được quy hoạch khoa học. Đặc biệt, nhà máy xử lý nước thải công suất 10.000 m3/ngày/đêm, sử dụng công nghệ Nhật Bản và Singapore, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với yêu cầu nghiêm ngặt của các ngành công nghệ cao. Hiện nay, KCN tạo việc làm ổn định cho hơn 25 nghìn lao động, phần lớn là người địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển dịch vụ, nhà ở, giáo dục và hạ tầng xã hội trong khu vực.

Nhờ định hướng đúng đắn và môi trường đầu tư hấp dẫn, trong 5 năm qua, Phú Thọ đã thu hút gần 600 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 171 nghìn tỷ đồng và 230 dự án FDI với tổng vốn trên 3,5 tỷ USD. Số doanh nghiệp hoạt động tại tỉnh đã vượt 37.500 doanh nghiệp. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2020 - 2025 đạt gần 245 nghìn tỷ đồng, riêng năm 2025 ước đạt 52 nghìn tỷ đồng.

Ông Hoàng Long Biên, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh cho biết: “Chúng tôi luôn đồng hành cùng doanh nghiệp từ khảo sát, cấp phép đến vận hành, với mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, thân thiện. Phú Thọ cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư yên tâm sản xuất lâu dài theo phương châm: Chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp đồng hành, nhà đầu tư thành công”.

Văn Cường