Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ sau sáp nhập

Cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy thời gian qua bên cạnh những thuận lợi cơ bản cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Do đó, ngay sau khi sáp nhập, Đảng bộ tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, đạo đức để vận hành bộ máy mới thông suốt, hiệu quả.

Lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng (phường Hòa Bình) trao đổi các quy định liên quan đến tiêu chuẩn chính trị cán bộ.

Là một trong những Đảng bộ xã, phường có đông đảng viên nhất tỉnh, Đảng bộ phường Hòa Bình có 163 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 23 Đảng bộ, 46 Chi bộ, 94 Chi bộ trực thuộc) với 6.840 đảng viên... Đồng chí Nguyễn Hữu Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cho biết: Để thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Đảng bộ phường luôn quan tâm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy và cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đảng ủy đã tập trung rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cho 33 đồng chí, trong đó đã ban hành kết luận tiêu chuẩn chính trị 19 đồng chí bảo đảm đúng quy định, không để xảy ra đơn thư, tố cáo liên quan đến tiêu chuẩn chính trị cán bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã điều động, bổ nhiệm 10 đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo quản lý theo đúng quy trình, đảm bảo phù hợp với năng lực, vị trí công tác.

Cùng với phường Hòa Bình, ngay sau sáp nhập, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ chính trị nội bộ. Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện, kịp thời, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản nhằm thực hiện thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn Đảng bộ.

Tập trung vào một số vấn đề như: Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; rà soát chính trị nội bộ phục vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; quản lý và xét, duyệt cán bộ, đảng viên đi nước ngoài.

Công tác thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, có sự phối hợp của các cơ quan liên quan. Qua đó đã góp phần phục vụ hiệu quả công tác cán bộ, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; chủ động nắm tình hình chính trị nội bộ tổ chức Đảng, đảng viên, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo thẩm quyền phân cấp. Thực hiện rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với 102 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; rà soát, chỉnh lý 875 hồ sơ thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ.

Bên cạnh đó, hàng loạt các quy định đã được ban hành tạo sự thống nhất triển khai, cụ thể như: Quy định cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật; Quy định về thẩm quyền, trình tự cho phép cán bộ, đảng viên ra nước ngoài; Quy định về thẩm quyền, quy trình thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên.

Ban xây dựng Đảng các xã, phường đã thực hiện việc thẩm tra, xác minh vấn đề lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên và thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, đảng viên theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định. Đã tham mưu rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với 3.850 người, kết luận tiêu chuẩn chính trị trên 2.800 người để phục vụ công tác cán bộ theo quy định.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động, phối hợp nắm tình hình chính trị nội bộ tổ chức Đảng, đảng viên; kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Sau hơn 6 tháng sáp nhập, đến nay, tỉnh Phú Thọ không phát sinh vụ việc nổi cộm, phức tạp liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Dương Liễu