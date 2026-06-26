Nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

Trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn, nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, giá trị thi hành cao, thời gian qua, Thi hành án dân sự tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thi hành án dân sự tỉnh giao ban chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng, án kinh tế.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã chủ động đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành; tăng cường kiểm tra, đôn đốc cơ sở, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án.

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra tiến độ thi hành án tại 17 phòng Thi hành án dân sự khu vực. Nội dung kiểm tra tập trung vào các vụ việc có giá trị lớn, án tín dụng ngân hàng, án kinh tế, các vụ việc có điều kiện thi hành kéo dài trên một năm và những vụ việc tồn đọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm.

Cùng với đó, công tác phối hợp liên ngành giữa cơ quan thi hành án với Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án và chính quyền địa phương tiếp tục được tăng cường, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án.

Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, toàn tỉnh giải quyết 26.813 việc với tổng số tiền trên 6.091 tỷ đồng. Trong đó, thi hành xong 16.541 việc, đạt tỷ lệ 85,7% về việc và 62,1% về tiền, vượt chỉ tiêu được giao. Với kết quả này, Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố trong cả nước về tỷ lệ thi hành xong về việc và đứng thứ 4/34 tỉnh, thành phố về tỷ lệ thi hành xong về tiền.

Tiếp tục tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026, Thi hành án dân sự tỉnh đã phát động Chiến dịch “90 ngày cao điểm thi hành án dân sự” trên phạm vi toàn tỉnh, diễn ra từ ngày 15/6 đến ngày 15/9/2026. Chiến dịch được chia thành 3 đợt: đợt 1 từ ngày 15/6 đến ngày 14/7/2026; đợt 2 từ ngày 15/7 đến ngày 14/8/2026; đợt 3 từ ngày 15/8 đến ngày 15/9/2026; tập trung giải quyết những vụ việc khó khăn, phức tạp, có giá trị thi hành lớn và các vụ việc tồn đọng kéo dài.

Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 11 phối hợp với Viện Kiểm sát khu vực tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự tại thôn Phan Dư, xã Sơn Đông.

Theo kế hoạch, các phòng Thi hành án dân sự khu vực tập trung tổ chức thi hành án cao điểm nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn” ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi hành án của toàn tỉnh. Các đơn vị huy động tối đa nguồn lực để nâng cao tỷ lệ thi hành đối với các vụ việc án tín dụng ngân hàng; án tham nhũng, kinh tế; các vụ việc có điều kiện thi hành trên một năm chưa thi hành xong; các vụ việc có giá trị thi hành từ 500 triệu đồng trở lên; các vụ việc phức tạp, kéo dài và các vụ việc khác đang được tổ chức thi hành trên địa bàn phụ trách. Toàn ngành phấn đấu hoàn thành sớm, đạt và vượt các chỉ tiêu được giao năm 2026 là 84,7% về việc và 56,8% về tiền.

Chỉ sau những ngày đầu triển khai, nhiều đơn vị đã ghi nhận kết quả tích cực. Nổi bật, Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 9 đã tổ chức thi hành xong 68 việc, tạo dấu ấn rõ nét trong giai đoạn đầu thực hiện kế hoạch. Cùng với đó, các đơn vị như Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 2, 3, 4, 6, 8, 13 và 16 cũng đã nhanh chóng tổ chức thi hành xong hàng chục vụ việc.

Những kết quả bước đầu đạt được tiếp tục khẳng định tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả” của Thi hành án dân sự tỉnh, biến phong trào thi đua thành những hành động cụ thể, thiết thực; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2026), đồng thời tạo đà hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 của ngành.

Quỳnh Chi