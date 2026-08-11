Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, tạo không gian phát triển kinh tế - Kỳ 2: Mặt bằng sạch - Động lực cất cánh cho kinh tế Đất Tổ

Sự đồng thuận từ lòng dân đã nhanh chóng chuyển hóa thành những kết quả đột phá trên thực địa. Khi các nút thắt về đất đai được cởi bỏ, những mặt bằng sạch được hình thành cũng là lúc không gian phát triển kinh tế của Phú Thọ mở ra những cơ hội bứt phá mới. Việc khơi thông nguồn lực đất đai không chỉ giúp tăng tốc các dự án hạ tầng, thu hút đầu tư mà còn trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế vùng Đất Tổ cất cánh.

Dự án KCN Nam Bình Xuyên Green Park bảo đảm tiến độ thi công nhờ mặt bằng được bàn giao đúng cam kết.

Quả ngọt từ sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm

Từ khi hợp nhất tỉnh đến nay, Phú Thọ đã triển khai GPMB đối với 462 dự án, tổng diện tích đất thu hồi gần 5.500 ha. Hiện, toàn tỉnh đã có 49 dự án hoàn thành công tác bồi thường, bàn giao gần 2.600 ha đất sạch cho các đơn vị thi công, đạt tỷ lệ gần 47%. 413 dự án còn lại đang được các địa phương đẩy nhanh tiến độ trên diện tích gần 2.900 ha. Những con số trên là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác dân vận khéo trong GPMB. Chính sự đồng thuận, chủ động bàn giao đất của Nhân dân cùng tinh thần làm việc sâu sát, thấu tình đạt lý của đội ngũ cán bộ đã giúp các nút thắt đất đai sớm được tháo gỡ. Hạ tầng giao thông và công nghiệp của tỉnh được khơi thông, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút dòng vốn đầu tư và mở ra nhiều không gian phát triển mới cho vùng Đất Tổ.

Từ quỹ đất sạch được bàn giao đúng tiến độ, nhiều tuyến giao thông kết nối cùng các khu, cụm công nghiệp đã nhanh chóng hoàn thành hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư xây dựng nhà xưởng. Điển hình tại Dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park, sau gần một năm khởi công, nơi đây đã hình thành rõ nét diện mạo của một khu công nghiệp sinh thái kiểu mẫu. Các hạng mục kỹ thuật cốt lõi như mặt bằng xây dựng, mạng lưới đường nội bộ, hệ thống điện, nước, cảnh quan cây xanh và hồ điều hòa đều được triển khai đồng bộ. Đến nay, giai đoạn 1 với quy mô hơn 50 ha đã hoàn thành, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn để sẵn sàng đón những nhà đầu tư đầu tiên. Chia sẻ về kết quả này, đại diện Tập đoàn CNCTech - chủ đầu tư Dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park khẳng định, bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp và nhà thầu, yếu tố quyết định chính là tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất đúng cam kết.

Không chỉ phục vụ công nghiệp, sự đồng thuận trong GPMB đã thúc đẩy hạ tầng giao thông bứt phá, kết nối giao thương và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Trên nền tảng đồng bộ đó, diện mạo nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu cũng dần hiện hữu rõ nét, thắp lên sức sống mới cho các vùng quê sau hợp nhất.

Đồng thuận của Nhân dân là thước đo hành động

Chia sẻ về kinh nghiệm GPMB, đồng chí Trương Quang Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Tuyền khẳng định: Cưỡng chế hay áp đặt hành chính chỉ giải quyết được phần ngọn, nhưng dễ để lại tâm tư trong lòng dân và làm rạn nứt khối đại đoàn kết. Thấu hiểu điều đó, tại những địa bàn của xã có vấn đề phức tạp về đất đai, giải pháp hiệu quả nhất được lựa chọn chính là công tác “Dân vận khéo”. Sự đồng thuận của Nhân dân đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, hóa giải mọi rào cản và khơi thông nguồn lực để đưa địa phương bứt phá. Đồng chí Trương Quang Vinh cho biết thêm, làm dân vận thời kỳ đổi mới không thể rập khuôn theo một công thức chung chung mà cán bộ phải sát thực tế, vận động đúng đối tượng. Đối với vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, việc tuyên truyền cần bắt đầu từ những người có uy tín, chức sắc để tạo sự lan tỏa bền bỉ. Ngược lại, đối với vùng đô thị hay khu công nghiệp, “Dân vận khéo” đồng nghĩa với sự công khai, minh bạch tuyệt đối. Mọi thông tin về quy hoạch, giá bồi thường và quỹ đất tái định cư đều được số hóa, đưa đến tận tay người dân, nhằm xóa bỏ hoàn toàn sự nghi ngại hay so bì giữa các khu vực.

Từ thực tiễn sinh động khẳng định, thành công trong công tác GPMB ở Phú Thọ không phải là kết quả ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ một chiến lược dân vận bài bản, đúc kết nên nhiều bài học giá trị. Bài học đầu tiên và cũng là cốt lõi nhất chính là sự hài hòa về mặt lợi ích. Minh chứng rõ nét là mọi phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư chỉ thực sự hiệu quả khi đặt lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân lên trên hết. Đúng như tinh thần chỉ đạo nhất quán của tỉnh, điều kiện sống tại nơi ở mới của người dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Khi người dân nhận thấy quyền lợi của mình được bảo đảm công bằng và minh bạch, họ sẽ sẵn sàng bàn giao mặt bằng, đồng thuận vì mục tiêu phát triển chung của cộng đồng.

Công tác GPMB cũng tuyệt đối không thể khoán trắng cho các hội đồng bồi thường hay cơ quan chuyên trách. Ngược lại, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngay từ khi dự án còn nằm trên giấy. Việc chủ động nắm địa bàn, lắng nghe phản biện và định hướng dư luận kịp thời giúp các địa phương ngăn ngừa từ sớm, từ xa những nguy cơ phát sinh điểm nóng khiếu kiện. Yếu tố quyết định làm nên thành công của chiến lược này chính là sự chuyển đổi tư duy của đội ngũ cán bộ cơ sở. Sau sáp nhập, người cán bộ không thể đứng ở vị thế quản lý hành chính đơn thuần mà phải chuyển sang tư duy phục vụ và đồng hành cùng Nhân dân. Sự sâu sát, am hiểu pháp luật, kết hợp với thái độ kiên trì, linh hoạt của người cán bộ thì công tác dân vận đã trở thành cầu nối vững chắc, giúp hóa giải những vướng mắc phức tạp nhất tại cơ sở.

Công tác dân vận khéo trong GPMB tại Phú Thọ khẳng định một chân lý, khó khăn đến đâu, nếu có sự đồng thuận của Nhân dân thì đều có thể tháo gỡ, vượt qua. Những mặt bằng sạch ngày hôm nay không chỉ là không gian vật lý để xây dựng nhà xưởng, đường sá mà cao hơn cả, đó là sức mạnh của niềm tin giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền địa phương 2 cấp. Đây chính là bệ đỡ, là động lực tinh thần quan trọng để Phú Thọ tiếp tục cất cánh, khẳng định vị thế trung tâm kinh tế động lực của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Tin liên quan: Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, tạo không gian phát triển kinh tế - Kỳ ... Sáp nhập địa giới hành chính đã mở ra cho Phú Thọ một không gian phát triển mới, gắn kết cửa ngõ Thủ đô với các tỉnh vùng Tây Bắc. Để đón đầu cơ hội này, hàng loạt dự án hạ tầng kỹ thuật và khu công nghiệp quy mô lớn đã được triển khai. Tuy nhiên, các công trình trọng điểm này đang gặp trở ngại lớn trước bài toán giải phóng mặt bằng (GPMB). Tháo gỡ “điểm nghẽn” đất đai, các cấp chính quyền đã chủ động triển khai công tác dân vận đi trước một bước nhằm hóa giải xung đột từ sự thấu hiểu. Khi lòng dân thông, mặt bằng mở, dự án vừa bảo đảm tiến độ thi công và sinh kế bền vững cho người dân, vừa là thước đo khẳng định năng lực điều hành của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Trần Tỉnh