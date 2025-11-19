Nâng cao kiến thức cho học sinh về an toàn thông tin trên không gian mạng

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm trong chiến dịch “Không một mình” – “Cùng nhau an toàn trực tuyến”, ngày 19/11, Công an xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ tổ chức buổi tuyên truyền chuyên đề cho 420 học sinh và giáo viên Trường Tiểu học & THCS An Hòa.

Buổi tuyên truyền tập trung vào các nội dung trọng tâm liên quan đến những thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang gia tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt là các hình thức lừa đảo trực tuyến, mạo danh cơ quan chức năng, tuyển cộng tác viên ảo, bắt cóc qua mạng, hay dụ dỗ, lôi kéo học sinh tham gia các đường link, hội nhóm độc hại.

Thông qua việc sử dụng hình ảnh, video minh họa và các tình huống thực tế, cán bộ Công an xã đã giúp học sinh nhận diện rõ các rủi ro phổ biến, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong quá trình sử dụng mạng xã hội, đồng thời trang bị cho giáo viên và phụ huynh những kiến thức cần thiết để kịp thời phát hiện và xử lý các dấu hiệu bất thường liên quan tới an ninh mạng.

Buổi tuyên truyền về an toàn thông tin trên không gian mạng tại trường Tiểu học và THCS An Hòa

Ngoài các nội dung chuyên môn, lực lượng Công an cũng nhấn mạnh vai trò của nhà trường và phụ huynh trong việc đồng hành cùng học sinh: Hướng dẫn sử dụng thiết bị thông minh an toàn, kiểm soát thời gian online và khuyến khích trẻ chia sẻ khi gặp vấn đề trên mạng.

Buổi tuyên truyền nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể giáo viên, học sinh. Nhiều em đã đặt câu hỏi và thảo luận sôi nổi về các tình huống lừa đảo thường gặp, cho thấy sự quan tâm và nhận thức ngày càng nâng cao của học sinh về vấn đề an toàn thông tin trong môi trường trực tuyến.

Các em học sinh tích cực tham gia giao lưu, tìm hiểu kiến thức và kỹ năng khi tham gia môi trường trực tuyến

Hoạt động này là một trong những điểm nhấn của chiến dịch “Cùng nhau an toàn trực tuyến” mà Công an xã Hoàng An đang triển khai tại các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn, hạn chế các nguy cơ xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Buổi tuyên truyền khép lại với thông điệp mạnh mẽ: “Mỗi học sinh là một tuyên truyền viên nhỏ tuổi - cùng chung tay bảo vệ chính mình và cộng đồng trước các nguy cơ tội phạm công nghệ cao.”

Lê Minh