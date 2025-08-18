Nâng tầm giá trị dược liệu

Tại Hội chợ triển lãm Hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc tổ chức tháng 5/2024, bộ sản phẩm “cao cà gai leo, cao xạ đen Tuyết Nhi” của Hợp tác xã Tuyết Nhi được Bộ Công thương trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiểu biểu cấp khu vực năm 2024. Đây là sản phẩm được chiết xuất 100% từ cây xạ đen và cà gai leo tươi, là sản phẩm bảo vệ sức khỏe uy tín, chất lượng, được thị trường đón nhận.

Vùng Nam huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ), trong đó có xã Cao Dương vốn được xem là cái nôi của nghề thuốc nam. Những chân núi đá vôi hiểm trở, cằn cỗi là môi trường lý tưởng cho nhiều loại thảo dược quý sinh trưởng và phát triển, nhất là cây xạ đen và cây cà gai leo. Xưa là cây cỏ bên bìa rừng, dọc triền núi. Chúng là một loại trà uống hàng ngày của người Mường, lá tươi lấy nấu uống khiến da dẻ các cô gái Mường trắng nõn; khiến sức vóc các chàng trai Mường mạnh mẽ, vạm vỡ. Còn quả đem nấu cao uống vào đang mệt cũng thành khoẻ, đang uể oải thành tỉnh táo, ăn cơm ngon hơn, ngủ giấc sâu hơn.

Vùng nguyên liệu xạ đen được trồng theo tiêu chuẩn.

Từ trong các chân núi đá vôi, người dân đưa xạ đen và cà gai leo về trồng đại trà trên đất vườn, đất ruộng với tổng diện tích toàn xã hơn 100 ha. Trăn trở tìm đầu ra ổn định cho cây xạ đen và cây cà gai leo mong muốn vực dậy giá trị của xạ đen, cà gai leo bằng cách giữ lại hoàn toàn dược tính của cây xạ đen và cây cà gai leo tươi, không qua phơi sấy, năm 2021, Hợp tác xã (HTX) Tuyết Nhi được thành lập tại thôn Đồng Bon, xã Cao Dương, chuyên sản xuất các sản phẩm cao dược liệu từ cây xạ đen và cà gai leo. HTX chú trọng nguyên liệu đầu vào tươi, tuyệt đối không dùng chất bảo quản nên dược tính cao, giữ chuẩn mùi thơm đặc trưng, vì vậy được thị trường đón nhận.

Sản phẩm cao xã đen và cao cà gai leo của HTX Tuyết Nhi đạt OCOP 4 sao

Cao xạ đen chứa các hoạt chất như flavonoid, polyphenol, tanin, và saponin, có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, ngăn ngừa di căn và hỗ trợ điều trị các loại u, ung thư. Cao cà gai leo được chiết xuất từ cây cà gai leo, có tác dụng giúp giải độc gan, hạ men gan, hỗ trợ điều trị các bệnh về gan như viêm gan, xơ gan, và bảo vệ tế bào gan.

Là người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, thường xuyên phải tiếp khách nên anh Nguyễn Văn Đức, ở phường Cầu Giấy, Hà Nội có dấu hiệu men gan cao, hay mệt mỏi. Từ khi biết đến sản phẩm cao cà gai leo của HTX Tuyết Nhi, đều đặn ngày 2 lần, anh Đức pha 1 thìa cao cà gai leo với 150ml nước ấm để uống sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ. Đặc biệt, uống trước và sau khi sử dụng bia rượu. Chỉ sau 6 tháng, đi khám sức khỏe, chỉ số men gan của anh Đức đã hạ và anh đã ngủ ngon, không còn mệt mỏi như trước nữa.

Cao cà gai leo pha với nước uống hàng ngày là thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Năm 2021, hai sản phẩm cao cà gai leo và cao xạ đen của HTX Tuyết Nhi được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh đã góp phần nâng cao giá trị cây cà gai leo và cây xạ đen của địa phương, khẳng định chất lượng và uy tín trên thị trường. HTX đã liên kết với các hộ nông dân địa phương để phát triển vùng nguyên liệu sạch, tạo thu nhập ổn định cho bà con trồng nguyên liệu.

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu thị trường, HTX Tuyết Nhi đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại theo hệ thống quản lý chất lượng HACCP. Được chế biến từ những cây xạ đen, cà gai leo thu hái và trồng tự nhiên theo tiêu chuẩn ở xã Cao Dương và các vùng lân cận. Hiện, HTX đang thu mua cây xạ đen và cà gai leo tươi cho bà con với giá 8-10.000 đồng/kg.

Nguyên liệu được sàng lọc rất kỹ trước khi đưa vào chiết xuất nên sản phẩm có chất lượng đặc biệt tốt, sạch. Trung bình 1 tạ lá tươi sau 24h nấu sẽ thu được thành phầm 2,7 kg cao đặc, mỗi tháng HTX tiêu thụ 15-20 tấn nguyên liệu. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, HTX đã chú trọng đổi mới bao bì, thiết kế lọ nhỏ tiện lợi, phù hợp với người sử dụng.

HTX Tuyết Nhi đầu tư trang thiết bị hiện đại theo hệ thống quản lý chất lượng HACCP sản xuất cao đảm bảo chất lượng.

Việc áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến đã giúp HTX sản xuất ra các sản phẩm cao dược liệu cao xạ đen và cao cà gai leo đảm bảo an toàn thực phẩm, sản phẩm có thể truy suất nguồn gốc, được bao bì đóng gói đẹp và thuận tiện để sử dụng. Hiện các sản phẩm của HTX Tuyết Nhi được tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, thông qua các hiệu thuốc đông y và trên các sàn thương mại điện tử.

Chị Nguyễn Ánh Tuyết - Giám đốc HTX Tuyết Nhi cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng của thương mại điện tử trong thời đại số, HTX đã tích cực triển khai các kênh bán hàng trực tuyến. Sản phẩm của HTX được giới thiệu và bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh, giúp tiếp cận khách hàng một cách thuận tiện và hiệu quả.

Bên cạnh đó, HTX còn sử dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm và tương tác với khách hàng. Việc tổ chức các buổi livestream bán hàng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng, giúp tăng doanh số bán hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Sản phẩm cao đóng lọ tiện lợi sử dụng.

Với những nỗ lực không ngừng trong việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất và kinh doanh, HTX Tuyết Nhi đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp địa phương, đem sản phẩm có giá trị bảo vệ sức khỏe đến tay người tiêu dùng.

Đinh Thắng