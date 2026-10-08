Navavina nâng tầm hiệu suất logistics nhờ hệ thống kệ chứa hàng đạt chuẩn quốc tế

Hiệu quả của một kho hàng không chỉ được quyết định bởi diện tích, mà còn phụ thuộc vào cách tổ chức không gian, bố trí hàng hóa và lựa chọn hệ thống lưu trữ phù hợp. Một phương án kệ kho được thiết kế đúng có thể giúp doanh nghiệp khai thác tốt chiều cao nhà kho, tăng khả năng chứa hàng, hỗ trợ xuất nhập thuận tiện và giảm nhiều chi phí phát sinh trong quá trình vận hành.

Nắm bắt nhu cầu đó, NAVAVINA tập trung phát triển các giải pháp kệ kho công nghiệp theo hướng đồng bộ, phù hợp với đặc điểm hàng hóa, diện tích nhà kho và phương thức vận hành của từng doanh nghiệp.

Tối ưu không gian – nền tảng nâng cao hiệu suất logistics

Chi phí mặt bằng, nhân công và vận hành kho ngày càng tăng khiến việc khai thác hiệu quả từng mét vuông diện tích trở thành yêu cầu quan trọng. Một hệ thống kệ được bố trí hợp lý có thể giúp doanh nghiệp tận dụng chiều cao nhà kho, tổ chức hàng hóa khoa học và tạo luồng di chuyển thuận lợi cho xe nâng.

Thay vì áp dụng một mô hình kệ cố định cho mọi kho hàng, NAVAVINA hướng đến giải pháp dựa trên nhu cầu thực tế. Các yếu tố như tải trọng pallet, kích thước hàng hóa, chiều cao kho, mật độ lưu trữ, loại xe nâng và tần suất xuất nhập đều cần được xem xét trước khi lựa chọn hệ thống phù hợp.

Danh mục giải pháp của NAVAVINA bao gồm nhiều dòng kệ công nghiệp như Selective, Double Deep, Drive-In, Radio Shuttle, Mezzanine, Carton Flow, kệ trung tải, kệ tay đỡ, kệ để khuôn và kệ pallet xếp chồng.

Mỗi hệ thống được ứng dụng cho một bài toán kho vận khác nhau. Kệ Selective phù hợp với kho cần khả năng tiếp cận trực tiếp từng pallet; Double Deep giúp tăng mật độ lưu trữ; Drive-In phù hợp với số lượng lớn hàng hóa đồng nhất; trong khi Radio Shuttle hướng đến các kho cần tối ưu mật độ chứa hàng và giảm quãng đường di chuyển của xe nâng.

Chất lượng và an toàn là yếu tố cốt lõi

Đối với hệ thống kệ công nghiệp, đặc biệt là các kho pallet tải trọng lớn, độ chính xác trong thiết kế và thi công ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành.

NAVAVINA chú trọng từ khâu khảo sát, tính toán tải trọng, lựa chọn kết cấu đến sản xuất và lắp đặt. Hệ thống kệ được thiết kế theo các yêu cầu kỹ thuật phù hợp với môi trường kho công nghiệp, hướng đến độ ổn định, khả năng chịu tải và khai thác lâu dài.

Bên cạnh kết cấu chính, các yếu tố như khung kệ, thanh beam, giằng, chân trụ, khóa an toàn và phụ kiện bảo vệ cũng cần được bố trí phù hợp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình vận hành xe nâng và xuất nhập hàng.

Việc áp dụng quy trình thiết kế và sản xuất theo định hướng tiêu chuẩn quốc tế không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn tạo nền tảng để hệ thống kho đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp sản xuất và logistics.

Không chỉ bán kệ, mà là giải quyết bài toán kho hàng

Một kho hàng hiệu quả không được đánh giá chỉ qua số lượng pallet có thể lưu trữ. Các chỉ số như thời gian lấy hàng, quãng đường xe nâng, khả năng kiểm soát tồn kho, tốc độ luân chuyển và mức độ an toàn cũng đóng vai trò quan trọng.

Vì vậy, NAVAVINA định hướng tiếp cận từng dự án từ bài toán tổng thể của khách hàng. Sau khi khảo sát hiện trạng, doanh nghiệp có thể được tư vấn phương án bố trí kệ, phân chia khu vực chức năng và lựa chọn giải pháp phù hợp với quy trình vận hành.

Đối với những kho cần khả năng truy xuất nhanh, Selective có thể là lựa chọn phù hợp. Với kho cần tăng sức chứa trên cùng diện tích, Double Deep, Drive-In hoặc Radio Shuttle có thể mang lại hiệu quả tốt hơn. Trong khi đó, Mezzanine giúp khai thác không gian theo chiều cao để tạo thêm tầng sử dụng mà không nhất thiết phải mở rộng mặt bằng.

Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tránh tình trạng đầu tư hệ thống kệ có sức chứa lớn nhưng không phù hợp với thực tế vận hành.

Đồng hành cùng xu hướng tự động hóa kho hàng

Logistics đang chuyển dịch mạnh sang quản lý dữ liệu và tự động hóa. Các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến hệ thống quản lý kho, thiết bị vận chuyển tự động, robot và các giải pháp lưu trữ thông minh.

Trong xu hướng đó, hệ thống kệ cần được tính toán ngay từ đầu để có khả năng kết nối với thiết bị vận hành và phù hợp với định hướng mở rộng trong tương lai.

Các giải pháp như Radio Shuttle hay hệ thống kệ phục vụ kho tự động giúp giảm sự phụ thuộc vào thao tác thủ công, tăng mật độ lưu trữ và hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát luồng hàng hiệu quả hơn.

NAVAVINA vì thế không chỉ tập trung vào nhu cầu lưu trữ hiện tại mà còn hướng tới những hệ thống kho có khả năng thích ứng khi quy mô sản xuất và logistics của doanh nghiệp thay đổi.

Nâng cao năng lực cạnh tranh từ bên trong kho hàng

Trong chuỗi cung ứng hiện đại, hiệu suất kho hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ giao hàng, chi phí logistics và khả năng phục vụ khách hàng.

Một hệ thống kệ được thiết kế đúng ngay từ đầu có thể giúp doanh nghiệp tận dụng diện tích tốt hơn, giảm thời gian xử lý hàng hóa, nâng cao mức độ an toàn và tạo điều kiện cho việc mở rộng hoặc tự động hóa trong tương lai.

Với định hướng phát triển các giải pháp kệ kho công nghiệp an toàn, tối ưu và phù hợp với từng mô hình vận hành, NAVAVINA đang từng bước góp phần nâng cao hiệu quả lưu trữ cho doanh nghiệp Việt Nam.

Trong bối cảnh logistics ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh, việc đầu tư một hệ thống kho bài bản không đơn thuần là đầu tư cho không gian lưu trữ, mà là đầu tư trực tiếp vào hiệu suất của toàn bộ chuỗi cung ứng.

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