Nền tảng hình thành công dân số

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia diễn ra mạnh mẽ, ngành Giáo dục và Đào tạo xác định việc triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và người dân.

Học sinh Trường THCS Hùng Vương được trang bị kỹ năng số, đáp ứng môi trường học tập hiện đại.

Một trong những điểm sáng của phong trào là việc triển khai các chương trình phổ cập kỹ năng số phù hợp với từng nhóm đối tượng. Các tài liệu, bài giảng được xây dựng đa dạng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng, góp phần giúp người học tiếp cận nhanh với kiến thức và kỹ năng số. Ngành Giáo dục cũng đã tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng số vào chương trình giảng dạy ở các cấp học, từng bước hình thành năng lực số cho học sinh, sinh viên ngay từ sớm. Đáng chú ý, 100% cán bộ, giáo viên trong toàn ngành đã được trang bị kỹ năng số cơ bản, có khả năng sử dụng thành thạo các nền tảng số phục vụ công tác quản lý và giảng dạy. Học sinh, sinh viên được tiếp cận các mô hình lớp học số, nền tảng học trực tuyến, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số.

Nhiều cơ sở giáo dục đã chủ động triển khai phong trào với những cách làm linh hoạt, sáng tạo, bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét. Tại Trường THPT Hùng Vương, phường Phú Thọ, phong trào “Bình dân học vụ số” được tổ chức bài bản thông qua các hoạt động tập huấn và trải nghiệm thực tế cho học sinh. Thầy giáo Nguyễn Địch Long – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Việc trang bị kỹ năng số không chỉ giúp học sinh thích ứng với môi trường học tập hiện đại mà còn hướng tới hình thành công dân số có trách nhiệm, biết bảo vệ bản thân và lan tỏa các giá trị tích cực trên không gian mạng. Mới đây, nhà trường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh. Hơn 1.400 học sinh của trường đã được tiếp cận các nền tảng số, được hướng dẫn sử dụng thiết bị, tra cứu và xử lý thông tin, học tập và sáng tạo trong môi trường trực tuyến. Đồng thời, các em còn được trang bị kỹ năng an toàn thông tin, nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến, “bắt cóc online”...

Tại Trường THCS Hùng Vương, phường Âu Cơ kế hoạch thí điểm giáo dục AI cho học sinh năm học 2025 – 2026 cũng được triển khai bài bản. Theo đó, nội dung AI được tích hợp trong nhiều môn học, tập trung vào bốn trụ cột: Tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, kỹ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI. Cô giáo Trần Thị Bình - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chúng tôi triển khai thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo nhằm đánh giá tính phù hợp và hiệu quả thực tiễn tại trường; đồng thời hình thành và phát triển năng lực AI cho học sinh, bao gồm kiến thức nền tảng, kỹ năng sử dụng công cụ và ý thức đạo đức trong kỷ nguyên số. Đây sẽ là cơ sở thực tiễn để rút kinh nghiệm và đề xuất phương án triển khai diện rộng trong những năm học tiếp theo. Nhà trường cũng đã thành lập Câu lạc bộ Trí tuệ nhân tạo và triển khai các hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề đối với các tổ chuyên môn.

Song song với đó, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các lớp học cộng đồng, huy động học sinh, sinh viên tham gia hướng dẫn kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động này không chỉ góp phần lan tỏa tri thức số mà còn tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân về chuyển đổi số.

Phong trào “Bình dân học vụ số” đang từng bước đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực số và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh giáo dục kỹ năng số cho học sinh, sinh viên thông qua việc tích hợp trong chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp; tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp; đẩy mạnh triển khai các mô hình giáo dục dựa trên công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Qua đó góp phần hình thành thế hệ công dân số năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Hạnh Thúy