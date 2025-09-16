Nền tảng vững chắc bảo vệ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Trong đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc là chủ trương chiến lược xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Thực hiện nhất quán đường lối, quan điểm đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng Đất Tổ.

Huấn luyện điều lệnh cho dự bị động viên ở Trung đoàn 753.

Nâng tầm thế trận quốc phòng toàn dân

Xác định xây dựng nền quốc phòng toàn dân là yêu cầu quan trọng hàng đầu trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và sát với tình hình thực tiễn. Các cấp ủy, chính quyền quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; chủ động xây dựng và ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quy hoạch, kế hoạch quốc phòng phù hợp với đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Một trong những thành tựu nổi bật là kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh. Tỉnh chú trọng quy hoạch phát triển hạ tầng, đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng đồng bộ, hiện đại, có tính lưỡng dụng, vừa phục vụ phát triển kinh tế thời bình vừa sẵn sàng chuyển trạng thái thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khi có tình huống xảy ra. Hệ thống phòng thủ liên hoàn được xây dựng và hoàn thiện trên toàn địa bàn, đặc biệt là khu vực phòng thủ cấp tỉnh và cấp địa phương, tạo thành thế trận vững chắc bảo vệ vùng Đất Tổ.

Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng được triển khai hiệu quả, trong đó chú trọng thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng, sử dụng đất quốc phòng đúng mục đích và quy định pháp luật. Phú Thọ là địa phương đi đầu trong tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, ứng phó với thiên tai, thảm họa và các sự cố an ninh phi truyền thống. Các cuộc diễn tập đổi mới về nội dung, hình thức, sát thực tế, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa các lực lượng. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh được triển khai nghiêm túc, thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, tăng cường tuyên truyền đến Nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tuyển quân và tuyển sinh quân sự được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, đúng pháp luật. Tỉnh phối hợp thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ.

Lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên được kiện toàn tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng cơ động. Công tác động viên quốc phòng, động viên công nghiệp được duy trì nền nếp, các cơ sở sản xuất và sửa chữa kỹ thuật trong nền kinh tế quốc dân luôn sẵn sàng chuyển đổi mục đích phục vụ nhiệm vụ quốc phòng khi có yêu cầu. Lực lượng bộ đội thường trực duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động rà soát, cập nhật các phương án tác chiến sát thực tế, phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và xử lý bom mìn, vật liệu nổ, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Chủ động thích ứng trong tình hình mới

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh có nhiều đổi mới sáng tạo trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh - một trong những diễn tập quy mô lớn của Quân khu, có áp dụng công nghệ thông tin, tình huống tác chiến phi truyền thống, được Bộ Quốc phòng và địa phương đánh giá cao.

Bám sát đặc điểm địa bàn, Bộ CHQS tỉnh đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Giáo dục nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện; phát huy vai trò cơ quan các cấp và đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện, tăng cường kiểm tra, kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Huấn luyện làm chủ vũ khí thiết bị có trong biên chế, tăng cường huấn luyện đêm, kết hợp rèn luyện thể lực cho bộ đội. Tập trung nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, chỉ huy cơ quan các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp quản lý huấn luyện cấp phân đội. Chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trong lực lượng vũ trang tỉnh theo Chỉ thị số 79 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính đã thành lập các Ban chỉ huy phòng thủ khu vực, tổ chức hoạt động theo mô hình mới, bước đầu đi vào hoạt động nền nếp, đạt kết quả tốt. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu kiện toàn 148 Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo đúng quy định, phù hợp với thực tiễn chức năng, nhiệm vụ. Bộ CHQS tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, bảo đảm không ảnh hưởng đến điểm cao chiến lược, tránh tác động tiêu cực đến quốc phòng - an ninh lâu dài. Hiện nay, hệ thống chính trị, cơ quan quân sự từ tỉnh đến cơ sở hoạt động trơn tru, nhịp nhàng; việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương trong xử lý các tình huống an ninh, thảm họa, thiên tai luôn chủ động triển khai hiệu quả.

Công tác dân vận tiếp tục được đẩy mạnh. Các mô hình “Làng bản văn hóa quốc phòng”, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ hộ nghèo, xóa nhà tạm, chăm sóc gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ được triển khai sâu rộng, phát huy thế trận lòng dân - nhân tố cốt lõi trong bảo vệ vững chắc địa phương.

Đại tá Nguyễn Đình Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ của chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập địa giới hành chính mở ra yêu cầu mới, đòi hỏi lực lượng vũ trang tỉnh phải linh hoạt thích ứng, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tuyệt đối không để xảy ra bất ngờ trong mọi tình huống. Đây là trách nhiệm chính trị, đồng thời là mệnh lệnh chiến đấu trong thời bình”.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang, tỉnh Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phù hợp với tình hình mới. Đây là nền tảng bảo đảm ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên vùng Đất Tổ linh thiêng.

Anh Thơ