Nêu cao vai trò lãnh đạo ở Chi bộ Đảng trường Tiểu học Đoan Hùng

Xác định rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, thời gian qua Chi bộ trường Tiểu học Đoan Hùng (Đảng bộ xã Đoan Hùng) luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất toàn diện các hoạt động giáo dục trong trường học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Hoạt động ngoại khóa với sân chơi: Đấu trường Tiếng Anh.

Chi bộ trường Tiểu học Đoan Hùng hiện có 24 đảng viên, chiếm tỉ lệ 64,9% trong tổng số CB,GV,NV (trong biên chế) của nhà trường; đảng viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn là 91,75%. Những năm qua Chi bộ nhà trường luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng cao, nhà trường liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, lá cờ đầu trong phong trào thi đua, đổi mới, sáng tạo trong dạy học và quản lí giáo dục, được chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Cô giáo Đào Thị Lan Anh, Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng (phụ trách) nhà trường cho biết: Chi ủy nhà trường đã không ngừng chăm lo công tác xây dựng Đảng gắn với đổi mới công tác chuyên môn, xây dựng các đoàn thể nhà trường vững mạnh; duy trì kỷ cương, nền nếp dạy và học, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, khơi dậy và phát huy tài năng, trí tuệ, ý chí của cán bộ, đảng viên, giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.

Trên cơ sở quán triệt, phổ biến và triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên, của ngành giáo dục và nhiệm vụ được giao, Chi bộ xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo đảm bảo đúng và trúng, chỉ đạo kịp thời hoạt động của nhà trường và các đoàn thể; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng đảng viên và giáo viên theo năng lực, nguyện vọng trên cơ sở lấy đảng viên làm nòng cốt; định kỳ sinh hoạt hàng tháng và đánh giá sát sao mức độ hoàn thành của mỗi đảng viên.

Gian trưng bày sản phẩm Stem khối 2 trong ngày hội Stem và sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm học 2024-2025.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, Chi bộ nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện để giáo viên theo học các lớp, khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; chuyển đảng chính thức cho 3 đồng chí... Đặc biệt, Chi ủy Chi bộ nhà trường đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 16/05/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, gắn với thực hiện tốt các phong trào: Thi đua dạy tốt, học tốt; mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; xây dựng đội ngũ giáo viên không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn yêu nghề, tận tâm với học sinh... Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành góp phần động viên giáo viên nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện; gương mẫu về đạo đức, lối sống.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, việc nâng cao chất lượng dạy và học được Chi bộ trường Tiểu học Đoan Hùng quan tâm, chú trọng, gắn với đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; chú trọng ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin - chuyển đổi số trong dạy học và quản lý giáo dục; xây dựng xã hội học tập với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. 100% giáo viên thiết kế và sử dụng giáo án điện tử, sử dụng thành thạo máy chiếu, khai thác ngữ liệu dạy học trên internet, ứng dụng công nghệ AI... Đơn cử như cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số, cô giáo Hồ Thị Tuyết Lan đã lọt vào tốp 2 của tỉnh Phú Thọ; cô giáo Trần Thị Mai Hương đã đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia.

Phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, Chi bộ trường Tiểu học Đoan Hùng đã góp phần không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của nhà trường. Năm học 2024-2025, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; học sinh nhà trường đã đạt 329 giải trong các cuộc thi, sân chơi trí tuệ, trong đó có 5 giải cấp Quốc gia (em Phạm Lê Thảo Ngọc - học sinh lớp 5C đạt giải Trạng Nguyên tiếng Việt cấp Quốc gia); 68,6% trong tổng số học sinh được khen thưởng cấp trường; 7 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện (cũ); 2 giáo viên được công nhận có thành tích xuất sắc trong hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh...

Ngọc Tuấn