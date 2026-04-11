Nêu cao vai trò lãnh đạo ở Tân Lạc

Đảng bộ xã Tân Lạc hiện có 98 chi, đảng bộ trực thuộc với 2.779 đảng viên. Ngay sau khi được thành lập, Đảng ủy xã đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, kịp thời ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn. Năm 2025, Đảng uỷ xã đã thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu đề ra; kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2026 có nhiều khởi sắc.

Để phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, Đảng uỷ xã Tân Lạc xác định trước tiên cần tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng uỷ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức, xây dựng Đảng; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo kế hoạch; đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đặc biệt quan tâm. Năm 2025, xã đã phối hợp mở 32 lớp, với 1.929 học viên; nội dung tập trung vào việc bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng, cập nhật kiến thức cho đảng viên, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, nghiệp vụ cho cán bộ các hội đoàn thể, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở... Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng uỷ xã đã kết nạp 29 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Lạc thực hiện hiệu quả việc cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. Chú trọng công tác phòng ngừa, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Trong quý I/2026, thực hiện giám sát chuyên đề đối với 2 chi bộ; 4 đảng viên; xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với 1 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy triển khai kế hoạch kiểm soát, xác minh tài sản, thu nhập quý I năm 2026 theo quy định.

Đồng chí Lê Văn Thạch - Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, Đảng uỷ đã lãnh đạo UBND xã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, bám sát thực tiễn; tổ chức hội nghị giao ban định kỳ, triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác. Tăng cường công tác phối hợp giữa UBND xã với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tập trung triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm được thực hiện đồng bộ, khách quan, góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị. Việc rà soát, sử dụng tài sản công được tiến hành chặt chẽ, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, tạo thuận lợi cho tổ chức và Nhân dân.

Công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số được triển khai quyết liệt theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Xã đã tổ chức thành công Phiên chợ kết nối số Tân Lạc năm 2025; thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã và thành lập 67 tổ chuyển đổi số cộng đồng; tổ chức tập huấn về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho 100% cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể và chính quyền xã gắn với việc cung cấp phần mềm AI; bố trí 1,7 tỷ đồng để nâng cấp, trang bị cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc và chuyển đổi số. Các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch; hồ sơ được giải quyết đúng quy định, không có phản ánh, khiếu nại liên quan đến thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.

Xã Tân Lạc mở rộng diện tích bưởi đỏ cho hiệu quả kinh tế cao.

Đồng thời quan tâm chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo đúng khung thời vụ; tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ sản xuất. Bên cạnh đó, xã Tân Lạc đã chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; chỉ đạo các hoạt động thu hút đầu tư, các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tổng giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng năm 2025 đạt 1.994 tỷ đồng; tổng mức giá trị bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước tính đạt 1.860 tỷ đồng.

Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm, xã có 15 khu dân cư kiểu mẫu. Sau sáp nhập, xã Tân Lạc tiếp tục kế thừa 4 xã cũ đạt chuẩn nông thôn mới và 1 thị trấn đạt chuẩn đô thị loại IV; tiếp tục thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Đến nay, xã đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới; các khu dân cư xây dựng khang trang, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Dương Liễu