Ngăn chặn cá độ bóng đá trái phép mùa World Cup 2026

World Cup 2026 đang diễn ra sôi động, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cùng với sức nóng của giải đấu, các hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá trái phép cũng có chiều hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Công an xã Nguyệt Đức đã phối hợp với Đoàn thanh niên xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân trên địa bàn.

Công an xã Nguyệt Đức phối hợp cùng Đoàn thanh niên trực tiếp xuống tuyên truyền tại khu dân cư.

Theo đó, lực lượng Công an xã đã trực tiếp tuyên truyền, vận động và tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống đánh bạc, cá độ bóng đá đối với 38 cơ sở kinh doanh và 32 thôn dân cư. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá qua mạng; các quy định xử lý hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc; đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Song song với đó, Công an xã tăng cường rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, game online, các nhà hàng, quán ăn, quán giải khát có tổ chức xem bóng đá; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, các nền tảng mạng xã hội và nhóm cộng đồng để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức về những hệ lụy của tệ nạn cờ bạc, cá độ bóng đá gây ra đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Lực lượng công an rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ game online trên địa bàn xã Nguyệt Đức.

Là một trong những cơ sở kinh doanh tham gia ký cam kết, anh Đặng Thành Đô, chủ Nhà hàng Thác Bia, phố Lồ cho biết: Thông qua buổi tuyên truyền của lực lượng Công an xã, chúng tôi hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật cũng như những hệ lụy do hoạt động cá độ bóng đá gây ra.

Việc ký cam kết không chỉ là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh mà còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Chúng tôi cam kết không tham gia, không tiếp tay và sẽ kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện các hành vi đánh bạc, cá độ bóng đá trái phép.

Các cơ sở kinh doanh có điều kiện thực hiện ký cam kết không tiếp tay cho các hành vi cờ bạc trá hình, cá độ bóng đá.

Trao đổi về nội dung này, Thượng úy Nguyễn Phương Cường, cán bộ Công an xã Nguyệt Đức nhấn mạnh: World Cup là thời điểm các đối tượng lợi dụng để lôi kéo người dân tham gia cá độ bóng đá dưới nhiều hình thức tinh vi, nhất là trên không gian mạng. Đáng chú ý, nhiều người vẫn chủ quan cho rằng cá độ với số tiền nhỏ chỉ là hình thức giải trí. Tuy nhiên, đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý nghiêm theo quy định.

Theo quy định của pháp luật, người tham gia đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào, trong đó có cá độ bóng đá, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc theo Điều 321 Bộ luật Hình sự, với mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đối với các trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, sử dụng mạng Internet, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi đánh bạc, mức phạt tù có thể lên đến 7 năm. Đối với hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc hoặc môi giới, lôi kéo người khác tham gia cá độ bóng đá trái phép, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo Điều 322 Bộ luật Hình sự với mức phạt tù từ 1 năm đến 5 năm; trường hợp phạm tội có tình tiết tăng nặng có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm, đồng thời bị phạt tiền bổ sung hoặc tịch thu tài sản theo quy định.

Công an xã Nguyệt Đức khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức; không tổ chức, môi giới, lôi kéo người khác tham gia đánh bạc, cá độ; không tiếp tay cho các đường dây cá cược bóng đá qua mạng Internet. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xem và cổ vũ bóng đá một cách văn minh, lành mạnh; đồng thời chủ động phát hiện, tố giác các đối tượng có biểu hiện tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá trái phép.

World Cup là ngày hội của người hâm mộ bóng đá. Mỗi người dân hãy cùng chung tay nói không với đánh bạc, cá độ bóng đá trái phép để góp phần xây dựng môi trường văn hóa, thể thao lành mạnh, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Kim Liên